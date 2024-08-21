Аргентина ввела карантин на грузовом судне из-за подозрения на заражение оспой обезьян

Власти Аргентины ввели карантин на грузовом судне из-за предполагаемого случая заражения вирусом mpox среди экипажа, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

По данным Министерства здравоохранения и отраслевого органа Аргентинской военно-морской лиги, находящееся на карантине судно под флагом Либерии прибыло из Сантоса (Бразилия) в Аргентину за зерном.

Санитарные власти Аргентины получили уведомление о том, что у одного из членов экипажа развились симптомы, похожие на оспу обезьян. Для предотвращения распространения болезни было принято решение изолировать находившихся на судне. У членов экипажа взяли анализы для подтверждения диагноза.

Министерство сообщило, что был активирован протокол чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. На борт судна смогут подняться только медицинские работники, тогда как весь экипаж будет обязан соблюдать карантин до получения результатов тестов.

Mpox (оспа обезьян) - вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зафиксировали в 1970 году на территории ДРК.

Ранее сообщалось, что в 116 странах зарегистрировано более 99 тысяч подтвержденных случаев оспы обезьян.

В аэропортах и на границе Казахстана усилены меры контроля. Китай также объявил об усилении пограничного контроля из-за оспы обезьян.

Минздрав РК опубликовал рекомендации казахстанским туристам, которые необходимо сюблюдать во заражения и распространения инфекции.