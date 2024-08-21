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    15:02, 21 Август 2024 | GMT +6

    Аргентина ввела карантин на грузовом судне из-за подозрения на заражение оспой обезьян

    оспа обезьян
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Власти Аргентины ввели карантин на грузовом судне из-за предполагаемого случая заражения вирусом mpox среди экипажа, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    По данным Министерства здравоохранения и отраслевого органа Аргентинской военно-морской лиги, находящееся на карантине судно под флагом Либерии прибыло из Сантоса (Бразилия) в Аргентину за зерном.

    Санитарные власти Аргентины получили уведомление о том, что у одного из членов экипажа развились симптомы, похожие на оспу обезьян. Для предотвращения распространения болезни было принято решение изолировать находившихся на судне. У членов экипажа взяли анализы для подтверждения диагноза.

    Министерство сообщило, что был активирован протокол чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. На борт судна смогут подняться только медицинские работники, тогда как весь экипаж будет обязан соблюдать карантин до получения результатов тестов.

    Mpox (оспа обезьян) - вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зафиксировали в 1970 году на территории ДРК.

    Ранее сообщалось, что в 116 странах зарегистрировано более 99 тысяч подтвержденных случаев оспы обезьян. 

    В аэропортах и на границе Казахстана  усилены меры контроля. Китай также объявил об усилении пограничного контроля из-за оспы обезьян. 

    Минздрав РК опубликовал рекомендации казахстанским туристам, которые необходимо сюблюдать во заражения и распространения инфекции.

     

    Теги:
    Туризм Аргентина В мире Санэпидконтроль Оспа обезьян Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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