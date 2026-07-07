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    Аргентина вырвала победу у Египта и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026 по футболу

    Сборная Аргентины одержала победу над Египтом в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на официальный сайт FIFA.

    Аргентина вырвала победу у Египта и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026
    Фото: FIFA

    Встреча, состоявшаяся в Атланте, завершилась со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира.

    Счет в матче на 15-й минуте открыл защитник сборной Египта Яссер Ибрагим. По ходу первого тайма аргентинцы получили право на пенальти, однако Лионель Месси не смог переиграть голкипера Мустафу Шубира, который также спас свою команду после нескольких опасных ударов Алексиса Мак Аллистера и Хулиана Альвареса.

    На 67-й минуте Мустафа Зизо увеличил преимущество египетской команды, завершив быструю контратаку с участием Мохамеда Салаха и Хайсема Хассана. Незадолго до этого еще один гол Зизо был отменен из-за нарушения правил в развитии атаки.

    Казалось, Египет близок к одной из главных сенсаций турнира, однако в концовке встречи Аргентина сумела переломить ход игры. На 79-й минуте Кристиан Ромеро сократил отставание, спустя пять минут Лионель Месси сравнял счет, а на второй компенсированной минуте Энцо Фернандес принес своей команде победу.

    В четвертьфинале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с победителем матча Швейцария — Колумбия.

    Ранее сборная Испании стала четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу 2026 года, одержав победу над Португалией со счетом 1:0.

    Спорт Футбол FIFA 2026 Аргентина Чемпионат мира по футболу Египет
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор