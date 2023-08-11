Арестованы все подозреваемые в убийстве двух человек в Арыси

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента криминальной полиции МВД и департамента полиции Туркестанской области задержаны трое подозреваемых, один из которых - заказчик, двое - исполнители, в совершении особо тяжкого преступления в Арыси. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.



5 августа неизвестные проникли на территорию строящегося дома, произвели выстрелы из неустановленного оружия и скрылись. От полученных ранений погибли хозяин дома и его знакомый, еще двое мужчин доставлены в больницу.

факт зарегистрирован по статье 99 УК РК «Убийство» и начато досудебное расследование. Трое подозреваемых водворены в изолятор временного задержания. У них изъяты ружье «Сайга», обрез гладкоствольного ружья 12-ГО калибра, мотоцикл и маски.

Ранее сообщалось о задержании двух подозреваемых в убийстве в Арыси.