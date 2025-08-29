РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:51, 29 Август 2025 | GMT +5

    Арестованный в 2023 году глава РГП «Казспецэкспорт» осужден на 11 лет

    В Астане завершено рассмотрение резонансного дела о хищении средств, выделенных на государственный оборонный заказ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay

    В 2023 году Агентство по финансовому мониторингу задержало должностных лиц РГП «Казспецэкспорт» и ряд недобросовестных поставщиков. Они обвинялись в коррупции и хищении бюджетных средств, предназначенных для закупа продукции военного назначения.

    Ущерб государству превысил 1,6 млрд тенге.

    — Приговором суда генеральный директор РГП — Рамазанов А.К. осужден к 11 годам лишения свободы, директор департамента РГП Кудабаев А.Т. — к 10 годам. Остальные 9 подсудимых приговорены к различным срокам лишения свободы, — сообщили в ведомстве.

    Кроме того, суд удовлетворил иск в интересах государства на сумму 1,6 млрд тенге и постановил конфисковать имущество стоимостью 607 млн тенге.

    Приговор в законную силу пока не вступил.

