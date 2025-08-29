Арестованный в 2023 году глава РГП «Казспецэкспорт» осужден на 11 лет

В 2023 году Агентство по финансовому мониторингу задержало должностных лиц РГП «Казспецэкспорт» и ряд недобросовестных поставщиков. Они обвинялись в коррупции и хищении бюджетных средств, предназначенных для закупа продукции военного назначения.

Ущерб государству превысил 1,6 млрд тенге.

— Приговором суда генеральный директор РГП — Рамазанов А.К. осужден к 11 годам лишения свободы, директор департамента РГП Кудабаев А.Т. — к 10 годам. Остальные 9 подсудимых приговорены к различным срокам лишения свободы, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, суд удовлетворил иск в интересах государства на сумму 1,6 млрд тенге и постановил конфисковать имущество стоимостью 607 млн тенге.

Приговор в законную силу пока не вступил.