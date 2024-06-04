Арестованный глава ФК «Жетысу» подозревается в хищении 85,4 млн тенге

В Антикоре сообщили о хищениях, в которых подозревается директор футбольного клуба «Жетысу», передает агентство Kazinform.

— Антикоррупционной службой области Жетысу изобличен директор КГКП «Футбольный клуб Жетысу», который в 2022–2023 годах совершил хищение бюджетных средств в сумме 85,4 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы, путем их перечисления на карточные счета доверенных лиц. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Проверяются другие эпизоды преступной деятельности, — говорится в сообщении.

Расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее стало известно о задержании директора футбольного клуба «Жетысу» Калмухамета Донсебаева.