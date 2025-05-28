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    11:14, 28 Май 2025 | GMT +5

    Арестованы подозреваемые по делу о похищении криптовалютных бизнесменов во Франции

    Французская полиция арестовала более 20 человек по делу о серии похищений криптовалютных предпринимателей и членов их семей, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на BBC.

    Франция
    Фото: Анадолы

    По информации властей, задержания связаны с расследованием недавнего инцидента в Нанте, а также попытки похищения женщины и ребёнка, произошедшей в Париже в мае. Эти инциденты вызвали обеспокоенность по поводу безопасности людей, владеющих значительными криптовалютными активами, которые могли бы стать мишенью для преступников. 

    Ранее в этом месяце министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо пообещал усилить меры безопасности в отношении криптовалютных предпринимателей и членов их семей. По данным французских СМИ, всего были задержаны 24 человека.

    Напомним, что в последние месяцы во Франции и Европе все чаще происходят похищения и попытки похищения заметных фигур в криптовалютном бизнесе и членов их семей.

    Теги:
    Криптовалюта Закон и право Франция В мире Мировые новости
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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