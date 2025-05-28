Арестованы подозреваемые по делу о похищении криптовалютных бизнесменов во Франции

По информации властей, задержания связаны с расследованием недавнего инцидента в Нанте, а также попытки похищения женщины и ребёнка, произошедшей в Париже в мае. Эти инциденты вызвали обеспокоенность по поводу безопасности людей, владеющих значительными криптовалютными активами, которые могли бы стать мишенью для преступников.

Ранее в этом месяце министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо пообещал усилить меры безопасности в отношении криптовалютных предпринимателей и членов их семей. По данным французских СМИ, всего были задержаны 24 человека.

Напомним, что в последние месяцы во Франции и Европе все чаще происходят похищения и попытки похищения заметных фигур в криптовалютном бизнесе и членов их семей.