Дочь криптовалютного миллионера пытались похитить в Париже
По данным французских СМИ, на женщину, которая гуляла со своим партнером и маленьким ребенком, напали около половины девятого утра на одной из улиц 11-го округа Парижа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.
На кадрах видно, что ее партнеру и подоспевшим на помощь прохожим удалось отбиться от троих нападавших в масках, которые пытались затолкать женщину в белый фургон.
Один из прохожих поднял упавший на землю пистолет одного из нападавших, а другой пытался ударить их огнетушителем. Потерпев неудачу, нападавшие поспешно уехали.
🔴 Paris : Un homme et une jeune femme échappent à une tentative d'enlèvement en pleine rue dans le XIe arrondissement, trois suspects en fuite, l'enquête confiée aux policiers de la BRB https://t.co/6aTpw4uROh pic.twitter.com/z4btH12dp7— Actu17 (@Actu17) May 13, 2025
Сообщается, что в последние месяцы во Франции и Европе все чаще происходят похищения или попытки похищения заметных фигур в криптовалютном бизнесе и членов их семей.
В начале мая отец одного из криптовалютных миллионеров провел три дня в плену, после того как его похитили во время прогулки с собакой в 14-м округе Парижа.
Похитители потребовали солидный выкуп в обмен на его освобождение, отправив его сыну видео с изуродованным пальцем, сообщает французская телекомпания Franceinfo.
Тем временем в январе Давид Балланд, 36-летний соучредитель французской криптовалютной компании Ledger, и его партнер были похищены из своего дома в небольшой коммуне Меро, расположенной в северной части Франции.
Сооснователь Ledger Эрик Ларшевек забил тревогу после того, как получил видео с отрезанным пальцем Балланда, сопровождаемое требованием выкупа в криптовалюте.
По сообщениям, криптовалютные деятели и их родственники также столкнулись с недавними попытками похищения в Испании и Бельгии.