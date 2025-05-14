РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 14 Май 2025 | GMT +5

    Дочь криптовалютного миллионера пытались похитить в Париже

    По данным французских СМИ, на женщину, которая гуляла со своим партнером и маленьким ребенком, напали около половины девятого утра на одной из улиц 11-го округа Парижа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Дочь криптовалютного миллионера пытались похитить в Париже
    Кадр из видео

    На кадрах видно, что ее партнеру и подоспевшим на помощь прохожим удалось отбиться от троих нападавших в масках, которые пытались затолкать женщину в белый фургон.

    Один из прохожих поднял упавший на землю пистолет одного из нападавших, а другой пытался ударить их огнетушителем. Потерпев неудачу, нападавшие поспешно уехали.

    Сообщается, что в последние месяцы во Франции и Европе все чаще происходят похищения или попытки похищения заметных фигур в криптовалютном бизнесе и членов их семей.

    В начале мая отец одного из криптовалютных миллионеров провел три дня в плену, после того как его похитили во время прогулки с собакой в 14-м округе Парижа.

    Похитители потребовали солидный выкуп в обмен на его освобождение, отправив его сыну видео с изуродованным пальцем, сообщает французская телекомпания Franceinfo.

    Тем временем в январе Давид Балланд, 36-летний соучредитель французской криптовалютной компании Ledger, и его партнер были похищены из своего дома в небольшой коммуне Меро, расположенной в северной части Франции.

    Сооснователь Ledger Эрик Ларшевек забил тревогу после того, как получил видео с отрезанным пальцем Балланда, сопровождаемое требованием выкупа в криптовалюте.

    По сообщениям, криптовалютные деятели и их родственники также столкнулись с недавними попытками похищения в Испании и Бельгии.

    Теги:
    Криптовалюта Похищение Франция
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают