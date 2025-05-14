Дочь криптовалютного миллионера пытались похитить в Париже

На кадрах видно, что ее партнеру и подоспевшим на помощь прохожим удалось отбиться от троих нападавших в масках, которые пытались затолкать женщину в белый фургон.

Один из прохожих поднял упавший на землю пистолет одного из нападавших, а другой пытался ударить их огнетушителем. Потерпев неудачу, нападавшие поспешно уехали.

🔴 Paris : Un homme et une jeune femme échappent à une tentative d'enlèvement en pleine rue dans le XIe arrondissement, trois suspects en fuite, l'enquête confiée aux policiers de la BRB https://t.co/6aTpw4uROh pic.twitter.com/z4btH12dp7 — Actu17 (@Actu17) May 13, 2025

Сообщается, что в последние месяцы во Франции и Европе все чаще происходят похищения или попытки похищения заметных фигур в криптовалютном бизнесе и членов их семей.

В начале мая отец одного из криптовалютных миллионеров провел три дня в плену, после того как его похитили во время прогулки с собакой в 14-м округе Парижа.

Похитители потребовали солидный выкуп в обмен на его освобождение, отправив его сыну видео с изуродованным пальцем, сообщает французская телекомпания Franceinfo.

Тем временем в январе Давид Балланд, 36-летний соучредитель французской криптовалютной компании Ledger, и его партнер были похищены из своего дома в небольшой коммуне Меро, расположенной в северной части Франции.

Сооснователь Ledger Эрик Ларшевек забил тревогу после того, как получил видео с отрезанным пальцем Балланда, сопровождаемое требованием выкупа в криптовалюте.

По сообщениям, криптовалютные деятели и их родственники также столкнулись с недавними попытками похищения в Испании и Бельгии.