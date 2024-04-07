Арестована активистка в области защиты экологии Грета Тунберг

Шведская активистка по вопросам климата Грета Тунберг находилась среди десятков протестующих, арестованных в Гааге (Нидерланды) в субботу днем, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Г.Тунберг принимала участие в попытке блокировать автомагистраль А12, которая делит центр города пополам.

Протестующие собрались возле парка Маливельд, но когда они попытались выйти на шоссе, их остановила полиция, многие из которых были верхом на лошадях.

Далее протестующие заблокировали близлежащие улицы, в том числе Зюйд-Холландлан, где Г.Тунберг была арестована одной из первых. Ее посадили в полицейский автобус, хотя общее количество арестованных вместе с ней пока неизвестно.

Сообщается, что организовала протест организация «Extinction Rebellion», которая добивается от правительства отменить налоговые льготы на ископаемое топливо

По данным «Extinction Rebellion», только в Нидерландах субсидии составляют от 39,7 до 46,4 млрд евро в год, и 72% голландцев поддерживают их отмену.