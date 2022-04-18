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    10:54, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Арестован директор ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Арестован директор ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» Марат Принбеков. Об этом сообщили в пресс-службе алматинского городского суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено. В отношении подозреваемого судом санкционирована ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 15 июня 2022 года», - сообщили в пресс-службе суда Алматы.

    Марат Принбеков возглавил ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» в 2016 году. В том году в Алматы были внедрены платные парковки.

    Ранее был взят под арест Мухтар Базарбаев, директор ТОО «AlanParking», которое администрирует платные парковки Алматы.


    Теги:
    Борьба с преступностью Криминал Главная Алматы Правоохранительные органы
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