АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Арестован директор ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» Марат Принбеков. Об этом сообщили в пресс-службе алматинского городского суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено. В отношении подозреваемого судом санкционирована ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 15 июня 2022 года», - сообщили в пресс-службе суда Алматы.

Марат Принбеков возглавил ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» в 2016 году. В том году в Алматы были внедрены платные парковки.

Ранее был взят под арест Мухтар Базарбаев, директор ТОО «AlanParking», которое администрирует платные парковки Алматы.