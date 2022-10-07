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    13:10, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Арестован бывший замначальника ДКНБ по Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бывший заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности по Алматы Талгат Муханов заключен под стражу сроком на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой Агентства и КНБ РК расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ДКНБ по Алматы Т. Муханова и других лиц по факту мошенничества. 5 октября 2022 года Т. Муханов с санкции суда заключен под стражу сроком на два месяца. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», - сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.

    Летом в КНБ РК сообщили о назначении руководителей территориальных органов Комитета национальной безопасности.


    Теги:
    Алматы КНБ Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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