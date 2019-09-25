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Арест врачей в Алматы: Президент РК поручил разобраться в законном порядке

25 Сентября 2019 15:45
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Арест врачей в Алматы: Президент РК поручил разобраться в законном порядке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК поручил разобраться в законном порядке с делом врачей городской клинической больницы №4, арестованных на 2 месяца, передает МИА «Казинформ«

«Находясь в Нью-Йорке, прочитал обращения медицинской общественности по поводу задержания главврача и анестезиолога Алматинской 4-ой горбольницы в связи со смертью пациента в Германии. Дал поручение разобраться согласно законодательству. АП, минздрав, аким Алматы держат на контроле», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Как сообщалось ранее, постановлением специализированного межрайонного следственного суда города Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Аскара Тунгушбаева (анестезиолога 4 ГКБ Алматы) и Каната Тезекбаева (главного врача 4 ГКБ Алматы), подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 ч. 3 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы, Здравоохранение,
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