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Арест врачей в Алматы: из-под стражи освободили анестезиолога ГКБ № 4
25 Сентября 2019 23:29
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врача-анестезиолога ГКБ № 4 Аскара Тунгушбаева освободили из-под стражи с подпиской о невыезде в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеГлавврача ГКБ №4 Алматы Каната Тезекбаева отпустили под подписку о невыезде Арест врачей в Алматы: Президент РК поручил разобраться в законном порядке В Алматы арестованы главврач и врач ГКБ №4
Информацию предоставили в управлении общественного здоровья города.
Ранее в горсуде сообщили, что в отношении главного врача была избрана новая мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, в Алматы были арестованы главный врач городской клинической больницы №4 Канат Тезекбаев и врач данного медучреждения Аскар Тунгушбаев.
Ранее Президент РК поручил разобраться в законном порядке с этим делом.
Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
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