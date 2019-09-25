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Арест врачей в Алматы: из-под стражи освободили анестезиолога ГКБ № 4

25 Сентября 2019 23:29
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Арест врачей в Алматы: из-под стражи освободили анестезиолога ГКБ № 4

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врача-анестезиолога ГКБ № 4 Аскара Тунгушбаева освободили из-под стражи с подпиской о невыезде в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Информацию предоставили в управлении общественного здоровья города.

Ранее в горсуде сообщили, что в отношении главного врача была избрана новая мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в Алматы были арестованы главный врач городской клинической больницы №4 Канат Тезекбаев и врач данного медучреждения Аскар Тунгушбаев.

Ранее Президент РК поручил разобраться в законном порядке с этим делом.

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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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