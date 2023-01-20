Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Арест Кайрата Кудайбергена продлили на два месяца

20 Января 2023, 10:19
Арест Кайрата Кудайбергена продлили на два месяца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок содержания под стражей до 21 марта 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 20 января постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении К. сроком на 2 месяца, то есть до 21 марта 2023 года», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

О задержании депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена стало известно 22 апреля 2022 года.

В прокуратуре Алматы сообщили, что, по предварительным данным, Кайрат Кудайберген вместе с криминальным авторитетом «Диким Арманом» собрали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.

В июле Кайрат Кудайберген лишился депутатского мандата.


Фото из открытых источников

Новости по теме
Крупный бизнес при уплате налогов сможет учитывать ущерб от январских событий в РК
Приговор организаторам финпирамиды «Выгодный депозит» вынесли в Актобе
Январские события: за пытки осудили полицейских в Алматы
Теги:
Читайте также
Арыстанбеку Мухамедиулы снова продлили арест
Организаторов лжерозыгрыша задержали в Алматинской области
Президент РК поручил провести расследование серии преступлений против журналистов
Морозы и гололед в Алматы: травмы получили более 200 человек
Анонсы наиболее важных событий в Казахстане 20 января
Крупный бизнес при уплате налогов сможет учитывать ущерб от январских событий в РК
Казахстанская федерация шахмат обеспечила безопасность снявшей хиджаб шахматистки из Ирана
На 7,5 млн тенге обманула продавца одежды аферистка из Шымкента
Новости партнеров
Популярное
1 Нуралхан Кошеров назначен заместителем акима Туркестанской области
2 Серик Мамытов назначен акимом Жетысайского района Туркестанской области
3 Алихан Смаилов стал председателем Совета директоров АО «Самрук-Қазына»
4 Ганижан Калиев назначен руководителем управления по контролю Кызылординской области
5 Казахстанская федерация шахмат обеспечила безопасность снявшей хиджаб шахматистки из Ирана

Лента новостей