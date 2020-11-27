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Арест и штрафы: злостных неплательщиков алиментов наказали в Павлодарской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Ноября 2020, 07:29
Арест и штрафы: злостных неплательщиков алиментов наказали в Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На основании вынесенного постановления частного судебного исполнителя Павлодарской области Каракесекова М.Т. трое граждан находились в розыске, в связи с тем, что «забыли» о выполнении обязанностей по содержанию своих детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства юстиции РК.

В рамках разработанного Департаментом юстиции алгоритма взаимодействия с Департаментом полиции и Региональной палатой частных судебных исполнителей Павлодарской области нерадивые отцы были установлены и привлечены к административной ответственности по статье 669 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Согласно постановлениям Специализированного административного суда г.Павлодар один из должников подвергнут административному аресту сроком на двое суток, остальные - подвергнуты административному штрафу в размере 5 и 3,5 МРП. Кроме того, указанные должники были предупреждены об уголовной ответственности, предусмотренной статьёй 139 Уголовного кодекса Республики Казахстан.


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