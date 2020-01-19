Арест Булата Бакауова, встреча Президента с резервистами, непогода и крещенские купания – обзор недели

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Арест акима Павлодарской области, задержание водителей за вождение в нетрезвом состоянии, закрытие дорог в нескольких регионах - какими значимыми событиями запомнилась минувшая неделя казахстанцам, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Прошедшая неделя запомнилась для жителей многих регионов суровыми погодными условиями. Специалисты «Казгидромет» ежедневно объявляли штормовые предупреждения во многих областях. В пятницу в столице и ряде городов и сел были отменены занятия в школах.

Из-за непогоды были задержки авиарейсов. По причине нулевой видимости, метели и сильного ветра закрывались автотрассы. К примеру, 17 января были закрыты для движения всех видов автотранспорта дороги республиканского значения в шести регионах регионах страны.

Несмотря на многочисленные предупреждения многие автовладельцы выезжали на заснеженные трассы, что приводило к чрезвычайным ситуациям - в Акмолинской области

спасли из снежного перемета шесть человек, в Карагандинской области эвакуировали 23 человека, а павлодарским спасателям пришлось вызволять из снежного заноса около 50 автомашин.

Помимо автолюбителей, сотрудникам ЧС приходилось спасать и рыболовов и чабанов.

18-19 января у православных начались Крещенские купания. В столице прошел крестный ход от Константино-Еленинского собора до купелей на реке Есиль. После того, как воду освятили, все желающие смогли окунуться в специально подготовленные проруби.

Также неделя запомнилась многим казахстанцам новостью об аресте акима Парвлодарской области Булата Бакауова. 15 января Комитетом национальной безопасности проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу в отношении акима Павлодарской области по факту превышения должностных полномочий. Позже стало известно, что решением специализированноого следственного суда Павлодара его арестовали на 2 месяца.

Булата Бакауова подозревают в преступлении по статье 362 части четвертой пункту третьему Уголовного кодекса Казахстана – за превышение власти или должностных полномочий в целях извлечений выгод и преимуществ для себя, других лиц, организаций. За такое преступление по этой статье предусматривается заключение под стражей на пять-десять лет с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой должностью. Булат Бакауов, между тем, с обвинением не согласен.

Пресс-служба акима Павлодарской области, в свою очередь, заявила о работе руководства администрации региона в обычном режиме.

По подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены экс-аким Алатауского района города Алматы, его заместитель, а также руководитель отдела культуры и развития языков аппарата акима данного района. Позже антикоррупционная служба предоставила видео задержания.

Депутаты Сената Парламента продолжают рабочие поездки в регионы страны, где обсуждают актуальные вопросы местных жителей. Например, вопросы пассажирских перевозок и совершенствования законодательства и бюджетного процесса обсудили сенаторы в Алматы и Петропавловске. А в Алматинской, Павлодарской и Акмолинской областях депутаты обсудили вопросы социальной сферы и здравоохранения. В Приозерске депутатам Сената рассказали о проблемах питьевой воды и отопления.

А группа депутатов Мажилиса во главе с председателем комитета по международным делам, обороне и безопасности Мухтаром Ерманом провела встречи с жителями Туркестанской области. Также мажилисмены взяли на контроль строительство социальных объектов Шымкента.

Тем временем, в связи со вступлением в законную силу изменения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях в части усиления ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, во всех регионах начали массово выявлять и арестовывать пьяных автолюбителей. Теперь за вождение в нетрезвом виде водителям грозит арест, это тяжкое преступление без возможности примирения.

Также в Министерстве внутренних дел РК призывают зарегистрировать транспорт, состоящий на иностранном учете. Согласно статистике, по вине водителей-граждан Казахстана, управляющих транспортными средствами, состоящими на иностранном учете, совершено 1 854 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 132 человека и более 500 получили травмы.

15 января Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями Президентского молодежного кадрового резерва. На встрече Глава государства обозначил принципы, востребованные в системе госуправления, рассказал о направлениях волонтерства, объявил о проекте бюджета народного участия, а также заявил о том, что 100 резервистов назначат на должности в текущем году.

В завершение минувшей недели - в Нур-Султане торжественно наградили победителей национальной премии «Народный любимец».