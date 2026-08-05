Турция может вернуть компанию Booking на рынок аренды жилья

В Турции готовится законопроект, который установит новые требования для иностранных цифровых платформ бронирования жилья и туристических сервисов. После вступления закона в силу компании, выполнившие установленные условия, смогут вновь работать на турецком рынке. В их числе может оказаться Booking.com, прекративший деятельность в стране около девяти лет назад.

Согласно проекту, иностранные платформы должны будут открыть официальное представительство в Турции и получать разрешение на работу, которое потребуется продлевать каждые два года. Стоимость продления составит 5 млн турецких лир (свыше $105 тыс.).

Компании также станут плательщиками налога на цифровые услуги и будут перечислять 0,05% годового оборота в Агентство по продвижению и развитию туризма Турции (TGA).

Документ предусматривает усиление контроля за конкуренцией. Платформы должны будут обеспечить прозрачность используемых алгоритмов и отказаться от практик, способных привести к доминирующему положению на рынке. При этом отели смогут одновременно продавать свои услуги через любые другие каналы.

Между тем, законопроект ограничивает размер комиссии: иностранные платформы не смогут взимать более 17% с продаж в Турции. Также им запретят продавать «пакетные туры» — разрешено будет предлагать только бронирование проживания, авиабилеты и трансферы.

Ожидается, что законопроект будет внесен на рассмотрение парламента в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Турции официально вступили в силу новые требования к процессу регистрации гостей в отелях.