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Арендованные от имени города автостоянки передадут в «Алматы паркинг»

Автор:  
Еламан Турысбеков
13 Апреля 2023, 12:54
Арендованные от имени города автостоянки передадут в «Алматы паркинг»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями сообщил, что арендованные от имени города автостоянки будут переданы в «Алматы паркинг», а деньги будут поступать в бюджет города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Ауэзовского района пожаловалась акиму на автостоянку, расположенную в микрорайоне Жетысу-2 между домами 16 и 19. По ее словам, она существует более 10 лет и там творится беспорядок.

«Мы не можем понять, кто собственник. Нет ни договоров, ни фискальных чеков, ничего не предоставляют, ответственность не несут, но деньги мы платим каждый месяц. Земля находится в частной собственности», - заявила женщина.

Ерболат Досаев пообещал разобраться с данной ситуацией.

«Мы собираемся сделать следующее: земли, которые находились под автостоянками в аренде от имени города, мы собираем и отдаем в «Алматы паркинг». От имени города мы будем оказывать такие услуги: деньги будут уходить в бюджет Алматы. В вашей ситуации мы разберемся. Выясним через управление земельных отношений статус земли, узнаем в управлении городской мобильности, что можно будет сделать. Далее сделаем так: я попрошу департамент государственных доходов, несмотря на мораторий на проверки бизнеса, с прокуратурой отработать вопросы уплаты налогов и так далее», - ответил градоначальник.

В начале марта экс-руководителям платных парковок вынесли приговор в Алматы. Экс-директор ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марат Принбеков и экс-директор ТОО «Alan Parking» Мухтар Базарбаев были арестованы в апреле прошлого года. Их обвинили в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных преступным путем группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.


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