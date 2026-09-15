Арендное жилье в селах Казахстана распределяют по-новому

Теперь граждане, состоящие в очереди на жилье, могут самостоятельно выбрать арендное жилье в своем районе и подать на него заявку. Об этом сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК Бакытжан Жунисбеков.

Новый механизм запущен с 1 сентября на сайте «Отбасы банка».

— Если гражданин состоит в очереди на жилье в определенном районе, он может выбрать одно из предложенных в этом районе арендных жилых помещений и подать на него заявку. Уже сейчас около 400 граждан выбрали жилье в сельской местности, — сказал председатель комитета.

Кроме того, он отметил, что четко определен состав семьи, учитываемый при постановке на жилищную очередь. К ним относятся супруги, дети, в том числе усыновленные дети и их семьи, а также родители супругов.

К этим членам семьи также применяются требования, установленные для основного заявителя, состоящего в очереди на жилье.

Напомним, теперь очередники смогут сами выбирать арендное жилье в селах Казахстана.