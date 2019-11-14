Арендное жилье для работающей молодежи Алматы начнут выдавать в конце ноября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 249 квартир до конца ноября планируют сдать для работающей молодежи в Алматы. Об этом сообщил заместитель руководителя управления жилищной политики города Алматы Айбек Сайдельдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акиматом города для приема заявлений и документов от работающей молодежи разработан специальный сайт almaty-jastary.kz, где был осуществлен прием заявок с 30 октября по 12 ноября на первый пул в количестве 249 однокомнатных квартир в чистовом отделе, расположенных в микрорайоне Коккайнар (бывший мкр.Саялы-2) Алатауского района.

На данном сайте в электронном формате с подписанием ЭЦП были поданы: 1 244 заявления.

«В течение 10 дней управление будет прорабатывать данные списки, будет подсчет баллов. А после уже на сайте опубликуем полный список претендентов с баллами. Планируем к концу ноября распределить первый пул: 249 квартир», - отметил Айбек Сайдельдаев

Он также напомнил, что арендное жилье для работающей молодежи будет предоставляться на 5 лет. По истечении этого срока квартиру нужно освобождать.

«Данная норма принята для того, чтобы наша работающая молодежь по минимальной сумме взяла в аренду жилье и в течение 5 лет имела возможность накопить на собственное жилье», - добавил он.

По его словам, квартиранты за однокомнатную квартиру будут в месяц платить от 5 тысяч тенге, дополнительно также оплачиваются коммунальные услуги.

«С 30 по 12 ноября заявления принимались - это открытая программа. Никому мы запретить не можем. У кого наибольшие баллы, будут обеспечены жильем. Добавлю, что еще впереди приемы будут. В целом по Алматы планируем распределить до конца года 1 050 квартир», - заявил спикер.

Стоит отметить, для того, чтобы получить квартиру в аренду, заявители должны иметь местную прописку (2 года) и не должны иметь за собой жилье в течении двух лет. Документы необходимо сдавать в электронном формате через ЭЦП ключ.

Ранее в Министерстве информации и общественного развития РК рассказали о порядке выдачи арендного жилья для молодежи и объявили о выдаче 3 тыс. квартир в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Акция стартовала в июле этого года.

Кроме того, сообщалось о часто задаваемых вопросах граждан касательно получения арендного жилья.

Напомним, выступая на церемонии открытия Года молодежи 23 января 2019 года, Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил строить в крупных городах – Алматы, Нур-Султане и Шымкенте – не менее 1 тыс. квартир в год для работающей молодежи.