Арендаторов ТРЦ и рестораны наказали за нарушение карантина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В выходные дни с 12 по 14 марта в Алматы на территории Бостандыкского района прошли рейды по 131 объектам, выявлено 80 нарушений. Об этом сообщил аким района Алтай Рахимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким района отметил, что составлено 60 административных протоколов на физические лица за нарушение масочного режима и 20 рапортов на юридические лица.

Среди злостных нарушителей карантинного режима: караоке «Crystal», гастробар «Gastreat», рестобар «ВанГог», ночной клуб «Queer», лаундж бар «BE TO BEE», компьютерные клубы «STRONG» и «Cyber Sport», развлекательный комплекс «Vivaldi», ночной клуб «ЖЕСТЬ», ресторан «NINO».

В суд переданы материалы по 9 объектам: вынесены решения суда по пяти объектам (ресторан «Бәрібір в Шатрах», ресторан «Sunset», таверна «Шмель», арендодатель ночного клуба «Queer», батутный парк «Kango»), в работе материалы по четырем объектам (ресторан «Нино», ночной клуб «Queer» – арендатор, лаундж бар «Мята Платинум», караоке Ministry).

«В прошедшие выходные 13-14 марта все крупные торговые центры площадью свыше 2000 квадратных метров были закрыты, но мониторинговой группой было зафиксировано функционирование отдельных арендаторов ТРК АДК, в связи с чем были приняты меры административного взыскания», - отметил аким района.

По словам акима, особое внимание уделяется работе общественного транспорта. Только за утренние часы пик 15 марта выявлено большое количество людей, нарушающих масочный режим. Приняты соответствующие меры. Работа в данном направлении продолжается.