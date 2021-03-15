Арендаторов ТРЦ и рестораны наказали за нарушение карантина в Алматы
Аким района отметил, что составлено 60 административных протоколов на физические лица за нарушение масочного режима и 20 рапортов на юридические лица.
Среди злостных нарушителей карантинного режима: караоке «Crystal», гастробар «Gastreat», рестобар «ВанГог», ночной клуб «Queer», лаундж бар «BE TO BEE», компьютерные клубы «STRONG» и «Cyber Sport», развлекательный комплекс «Vivaldi», ночной клуб «ЖЕСТЬ», ресторан «NINO».
В суд переданы материалы по 9 объектам: вынесены решения суда по пяти объектам (ресторан «Бәрібір в Шатрах», ресторан «Sunset», таверна «Шмель», арендодатель ночного клуба «Queer», батутный парк «Kango»), в работе материалы по четырем объектам (ресторан «Нино», ночной клуб «Queer» – арендатор, лаундж бар «Мята Платинум», караоке Ministry).
«В прошедшие выходные 13-14 марта все крупные торговые центры площадью свыше 2000 квадратных метров были закрыты, но мониторинговой группой было зафиксировано функционирование отдельных арендаторов ТРК АДК, в связи с чем были приняты меры административного взыскания», - отметил аким района.
По словам акима, особое внимание уделяется работе общественного транспорта. Только за утренние часы пик 15 марта выявлено большое количество людей, нарушающих масочный режим. Приняты соответствующие меры. Работа в данном направлении продолжается.