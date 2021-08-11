Арбузами обеспечивает местных жителей бахчевод из Карагандинской области

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Бахчевод из Жанааркинского района Карагандинской области Сержан Тусупбеков выращивает арбузы и обеспечивает сладкими ягодами местных жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Идею выращивать арбузы многодетный отец Сержан Тусупбеков вынашивал давно. Он досконально изучил тему бахчеводства.

«В начале года Сержан Тусупбеков обратился за помощью к главе района Юржану Беккожину. Предприниматель представил свой план по выращиванию арбузов и попросил выделить ему землю. Решением комиссии по земельным вопросам ему было отведено 2 гектара земли», - сообщили в пресс-службе акимата Жанааркинского района.

Получив землю, бахчевод сразу же обработал её и посадил арбузы. Предпринимателю помогают все домочадцы. В будущем аграрий намерен увеличить площадь под бахчу и выращивать ещё больше ягод.