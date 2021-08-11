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Арбузами обеспечивает местных жителей бахчевод из Карагандинской области

11 Августа 2021 00:01
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Арбузами обеспечивает местных жителей бахчевод из Карагандинской области

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Бахчевод из Жанааркинского района Карагандинской области Сержан Тусупбеков выращивает арбузы и обеспечивает сладкими ягодами местных жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Идею выращивать арбузы многодетный отец Сержан Тусупбеков вынашивал давно. Он досконально изучил тему бахчеводства.

«В начале года Сержан Тусупбеков обратился за помощью к главе района Юржану Беккожину. Предприниматель представил свой план по выращиванию арбузов и попросил выделить ему землю. Решением комиссии по земельным вопросам ему было отведено 2 гектара земли», - сообщили в пресс-службе акимата Жанааркинского района.

Получив землю, бахчевод сразу же обработал её и посадил арбузы. Предпринимателю помогают все домочадцы. В будущем аграрий намерен увеличить площадь под бахчу и выращивать ещё больше ягод.


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#Карагандинская область   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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