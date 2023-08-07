12:57, 07 Август 2023 | GMT +6
Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Акмолинской области по согласованию с Администрацией Президента и депутатами районного маслихата Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района.
Нового главу района активу представил аким области Ермек Маржикпаев.
Садыков Арай Серикбаевич родился в 1980 году в г. Аркалык Костанайской области.
Окончил Аркалыкский государственный педагогический институт и Акмолинский университет технологии и бизнеса.
Трудовую деятельность начал в 2001 году в частных структурах г. Аркалык Костанайской области.
С февраля 2023 года являлся региональным инспектором Отдела развития реального сектора и регионов Аппарата Правительства Республики Казахстан.