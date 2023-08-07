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    12:57, 07 Август 2023 | GMT +6

    Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области

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    Photo: press service of the Akimat of Akmola region
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Акмолинской области по согласованию с Администрацией Президента и депутатами районного маслихата Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района.

    Нового главу района активу представил аким области Ермек Маржикпаев.

    Садыков Арай Серикбаевич родился в 1980 году в г. Аркалык Костанайской области.

    Окончил Аркалыкский государственный педагогический институт и Акмолинский университет технологии и бизнеса.

    Трудовую деятельность начал в 2001 году в частных структурах г. Аркалык Костанайской области.

    С февраля 2023 года являлся региональным инспектором Отдела развития реального сектора и регионов Аппарата Правительства Республики Казахстан.


    Теги:
    Акимат Маслихат Назначения Акмолинская область
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