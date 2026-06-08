Арал объединяет Центральную Азию. Получится ли спасти море вместе?

Аральское море остается символом одной из крупнейших экологических катастроф современности. Тем не менее за последние годы страны Центральной Азии смогли добиться прогресса в преодолении ее последствий — от восстановления Северного Арала до реализации крупных экологических и водосберегающих проектов. О достигнутых результатах, сохраняющихся вызовах и перспективах дальнейшего сотрудничества — в материале собственного корреспондента агентства Kazinform в Бишкеке.

Общие усилия

Аральское море, некогда входившее в число крупнейших внутренних водоемов мира, сегодня стало символом масштабного экологического кризиса. Стремительное сокращение его площади началось во второй половине XX века после масштабного отвода вод Амударьи и Сырдарьи на нужды ирригации. Это привело к разрушению экосистем, усилению опустынивания, солепылевым бурям и ухудшению условий жизни миллионов людей.

Понимая, что решить проблему в одиночку невозможно, государства Центральной Азии в 1993 году создали Международный фонд спасения Арала (МФСА). В него вошли Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Фонд координирует совместные экологические программы, проекты устойчивого развития и инициативы по рациональному использованию водных ресурсов.

Очередным подтверждением курса на региональное сотрудничество стало заседание Совета глав государств-учредителей МФСА, состоявшееся в апреле 2026 года в Астане. По его итогам было принято Астанинское заявление, предусматривающее модернизацию системы управления водными ресурсами и развитие цифровых механизмов учета воды в регионе. Кроме того, страны учредили Международный день Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья, который будет ежегодно отмечаться 26 марта.

Казахстан: восстановление Северного Арала

Наиболее заметных результатов удалось добиться Казахстану. В 2005 году в рамках проекта «Регулирование русла Сырдарьи и спасение Малого Арала» была построена Кокаральская плотина при поддержке Всемирного банка.

Благодаря этому уровень воды в Северном Арале поднялся, снизилась соленость, начала восстанавливаться рыбная отрасль. Объем воды увеличился с 18,9 до 23,5 кубических километра, а улучшение экологической ситуации положительно сказалось на социально-экономическом положении региона.

Сейчас Казахстан готовит второй этап проекта. Он предусматривает реконструкцию Кокаральской плотины и дальнейшее повышение уровня воды. В перспективе объем Северного Арала планируется довести до 34 кубических километров.

Сегодня Малый Арал считается одним из самых успешных примеров локального восстановления экосистемы на постсоветском пространстве.

Фото: suntravel.uz

Одновременно Астана продвигает региональные инициативы по совершенствованию управления водными ресурсами, включая создание единой цифровой системы учета воды для стран Центральной Азии и привлечение международного финансирования на экологические проекты.

Узбекистан: озеленение Аралкума

Узбекистан сделал ставку на борьбу с последствиями высыхания моря. Основным направлением стала лесомелиорация пустыни Аралкум, образовавшейся на месте бывшего морского дна.

За последние годы здесь высажены лесные насаждения более чем на 2 млн гектаров. Саксаул и другие устойчивые к засухе растения помогают закреплять почву, сокращать распространение соляной пыли и снижать негативное воздействие на население.

По инициативе Ташкента Генеральная Ассамблея ООН объявила Приаралье зоной экологических инноваций и технологий. В стране также внедряются современные системы управления водными ресурсами и расширяется применение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве.

Важную роль играет и Трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья, финансирующий медицинские, социальные и экологические проекты.

Кыргызстан и Таджикистан: вода и энергетика

Кыргызстан и Таджикистан находятся у истоков крупнейших рек региона и играют главную роль в формировании водного баланса Центральной Азии.

Для Кыргызстана важным направлением остается сохранение ледников Тянь-Шаня, которые питают бассейн Сырдарьи. Бишкек активно продвигает международную «горную повестку», участвует в программах мониторинга ледников и модернизирует гидротехническую инфраструктуру.

Несмотря на приостановку участия в органах МФСА в 2016 году, Кыргызстан продолжает участвовать в региональном диалоге по вопросам воды и энергетики.

Таджикистан, на территории которого формируется около 60% стока Амударьи, делает акцент на защите ледников Памира и развитии водной дипломатии. По инициативе Душанбе ООН объявила 2025 год Международным годом сохранения ледников, а 21 марта — Всемирным днем ледников.

Обе страны подчеркивают необходимость учитывать интересы гидроэнергетики наряду с потребностями сельского хозяйства государств нижнего течения рек.

Туркменистан: ставка на водосбережение

Туркменистан сосредоточил внимание на повышении эффективности использования воды и снижении экологической нагрузки на бассейн Амударьи.

В стране реализуются проекты по накоплению и повторному использованию коллекторно-дренажных вод, расширяется применение капельного орошения и других водосберегающих технологий. Параллельно ведется работа по озеленению засушливых территорий и борьбе с опустыниванием.

Коллаж: Kazinform / DALL-E

Во время председательства в МФСА в 2017–2019 годах Ашхабад координировал подготовку четвертой Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, определившей основные направления регионального сотрудничества.

Поддержка мирового сообщества

Проблема Аральского моря давно вышла за рамки региональной повестки. Сегодня в проектах по восстановлению Приаралья участвуют ООН, Всемирный банк, Европейский союз, Азиатский банк развития, ПРООН, JICA, GIZ и другие международные организации.

Их программы охватывают модернизацию гидротехнической инфраструктуры, внедрение водосберегающих технологий, экологический мониторинг, научные исследования и развитие трансграничного сотрудничества.

Именно благодаря международной поддержке удалось реализовать проекты по восстановлению Северного Арала, улучшить условия жизни населения и привлечь внимание мирового сообщества к экологическим проблемам региона.

Что мешает решить проблему

Несмотря на достигнутые результаты, кризис Аральского моря далек от завершения. Среди основных вызовов остаются дефицит водных ресурсов, рост потребностей сельского хозяйства, последствия изменения климата, сокращение ледников и различия в подходах стран региона к использованию воды.

Как отметил в беседе с собственным корреспондентом агентства Kazinform доктор экономических наук Толонбек Абдыров, проблема Арала давно перестала быть исключительно экологической.

— Сегодня это вопрос устойчивого развития всей Центральной Азии, затрагивающий экономику, продовольственную безопасность, здоровье населения и региональную стабильность, — подчеркнул эксперт.

Фото: kumtor.kg

По его словам, за последние годы государства региона заметно активизировали сотрудничество в водной и экологической сферах. Работает Международный фонд спасения Арала, реализуются совместные программы при поддержке ООН, Всемирного банка и других международных партнеров. Однако говорить о полном преодолении кризиса пока преждевременно.

— Каждая страна имеет собственные экономические интересы. Кыргызстан и Таджикистан рассматривают водные ресурсы прежде всего как основу гидроэнергетики, тогда как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан в большей степени зависят от воды для орошения и сельского хозяйства. Поэтому поиск баланса между энергетическими и аграрными интересами остается одной из ключевых задач регионального сотрудничества, — отметил Толонбек Абдыров.

Каковы перспективы

Эксперты сходятся во мнении, что дальнейшее восстановление Аральского моря невозможно без углубления регионального сотрудничества.

Особое значение приобретает изучение влияния климатических изменений на водный баланс Центральной Азии. По словам гидролога Гульбары Оморовой, будущее Аральского бассейна напрямую связано с состоянием ледников Тянь-Шаня и Памира.

— Ускоренное таяние ледников в долгосрочной перспективе может изменить режим стока Амударьи и Сырдарьи, что неизбежно отразится на водообеспеченности стран региона, — отметила специалист.

Фото: facebook.com/gulbara.omorova

По ее словам, все большее значение приобретают совместные научные исследования, обмен данными и координация усилий в сфере мониторинга ледников, климата и водных ресурсов.

За три десятилетия страны Центральной Азии смогли перейти от конкуренции за воду к поиску совместных решений. Восстановление Северного Арала, масштабные программы озеленения и развитие регионального диалога показывают, что сотрудничество приносит результаты.

Однако сокращение ледников, рост населения и увеличение водопотребления делают проблему Арала не только экологическим, но и стратегическим вызовом для всего региона. Сегодня судьба моря во многом зависит от того, насколько эффективно государства Центральной Азии смогут действовать сообща. Именно это станет главным условием устойчивого будущего всего Аральского бассейна.

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