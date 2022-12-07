Арабские страны празднуют победу Марокко в 1/8 финала ЧМ по футболу

7 Декабря 2022, 07:50

АММАН.КАЗИНФОРМ – Ставшая сенсацией победа сборной Марокко над Испанией вызвала ликование в странах Ближнего Востока. Североафриканская страна стала первой в истории арабской страной, вышедшей в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во вторник вечером, после завершающего гола Ашрафа Хамими в серии пенальти на стадионе Education city в катарском Ар-Райяне тысячи болельщиков в городах арабского востока и Африки начали шумно праздновать победу «Атласных львов», как называют марокканскую сборную. Победа над Испанией стала праздником «арабской гордости» болельщиков со всего региона.

Стоит отметить, что единую поддержку ближневосточных болельщиков марокканская команда стала ощущать уже с 1/16 финала. На групповом этапе выбыли Саудовская Аравия, Тунис и принимающий чемпионат Катар, после чего Марокко осталось единственной арабской страной на чемпионате. Североафриканская команда сумела пройти групповой отбор, став победителем группы F, опередив Хорватию.

«Мы боролись и сделали марокканский народ счастливым, мы вошли в историю, и Марокко заслужило это, марокканский народ объединил нас на поле», — сказал тренер марокканской сборной Валид Реграги после матча.

После матча ему и команде позвонил король Марокко Мохаммед VI и поздравил с победой.

Также в знак победы марокканской сборной эмир Катара поднял флаг Марокко.

«Поздравляем Атласских львов, вы нас обрадовали. Вау, Марокко, ты снова это сделал!», — написала королева Иордании Рания в Twitter.

С победой поздравил и шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум, вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая.

«Победа Атласных львов — источник радости и гордости для всех арабов», — заявил шейх.

В самой Дохе тысячи марокканских болельщиков заполнили центральный рынок столицы – «Сук Вакиф», ставший традиционным местом сбора болельщиков чемпионата мира. К ним присоединились саудовцы, катарцы и египтяне, размахивая своими флагами.

Кроме того, башни-близнецы Лусаил в Катаре в честь победы были украшены марокканским флагом и надписью «Вы молодцы, Львы».

Сборная Марокко прежде лишь раз играла в плей-офф ЧМ, вылетев в 1986 году в Мексике на стадии 1/8 финала — и вот спустя 36 лет улучшила свое достижение, выйдя в четвертьфинал. Ранее всего три арабские команды попадали в 1/16 финала на чемпионатах мира: Марокко (1986), Саудовская Аравия (1994) и Алжир (2014). Марокко также является единственной командой за пределами Европы или Южной Америки, которая пробилась в 1/8 финала.

«Сейчас особый момент для всей Африки, для всех арабских стран, для всех мусульман этого мира», — сказал полузащитник Марокко Аззедин Унаи.

«Я очень горжусь своими болельщиками, своим народом и арабским народом», — сказал тренер Реграги, который стал первым африканцем, который тренировал африканскую команду до четвертьфинала. - Также потому, что я думаю, что у вас здесь есть катарцы, может быть, алжирцы, тунисцы, арабы и африканцы».

Кроме того, болельщиков растрогал поступок Реграри, который сразу после матча обнял свою мать, сидевшую на трибунах.

Во время заметна крупная команда марокканских болельщиков, присутствовавших на стадионе. Со слов очевидцев, они смогли перекричать испанских болельщиков, одновременно подбадривая свою сборную гимном.

Широкая политизация, которая затронула этот чемпионата мира не обошла стороной и встречу между Испанией и Марокко. Спорный гол на чемпионате мира в России в 2018 году, непростые политические взаимоотношения между обоими средиземноморскими государствами, уходящие вглубь истории, лишь прибавили накала встрече.

Так, к примеру, до начала матча в соцсетях публиковались шутки о том, что победитель получит Андалусию – южный регион Испании, населявшийся в 8-м веке преимущественно мусульманами.

Также после победы марокканская сборная в знак поддержки на поле развернула палестинский флаг.

По итогам серии пенальти (3:0) команда Марокко вышла в восьмерку лучших на этом чемпионате. Теперь им предстоит встретиться с Португалией 10 декабря в рамках четвертьфинальных встреч.

Празднование болельщиков в арабских странах. Видео «аль-Джазира»

Фото: AlJazeera, AFP



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