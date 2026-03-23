Аптеки закрылись из-за забастовки фармацевтов в Германии

Ожидается, что многие аптеки не только в этих, но и в других городах останутся сегодня закрытыми. В дежурных аптеках по-прежнему можно купить лекарства первой необходимости, заверил Федеральный союз немецких ассоциаций фармацевтов.

Аптеки требуют повышения фиксированной части своих сборов, которая в настоящее время составляет 8,35 евро за упаковку, до 9,50 евро.

Правящие партии договорились об этом в коалиционном соглашении, однако отложили внедрение меры из-за сложного финансового положения касс медицинского страхования.

Глава Минздрава ФРГ Нина Варкен недавно пообещала, что уже весной представит постановление для решения этой проблемы. Тем временем количество аптек в Германии сокращается: к концу 2025 года по всей стране насчитывалась 16 601 аптека — на 440 меньше, чем годом ранее.

Ранее в Бельгии прошла масштабная забастовка трудящихся: затронуты большинство сфер жизнедеятельности.