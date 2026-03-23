    15:41, 23 Март 2026 | GMT +5

    Аптеки закрылись из-за забастовки фармацевтов в Германии

    Крупные демонстрации в рамках общенациональной акции протеста запланированы 23 марта в Берлине, Мюнхене, Ганновере, Дюссельдорфе, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: freepik.com

    Ожидается, что многие аптеки не только в этих, но и в других городах останутся сегодня закрытыми. В дежурных аптеках по-прежнему можно купить лекарства первой необходимости, заверил Федеральный союз немецких ассоциаций фармацевтов.

    Аптеки требуют повышения фиксированной части своих сборов, которая в настоящее время составляет 8,35 евро за упаковку, до 9,50 евро.

    Правящие партии договорились об этом в коалиционном соглашении, однако отложили внедрение меры из-за сложного финансового положения касс медицинского страхования.

    Глава Минздрава ФРГ Нина Варкен недавно пообещала, что уже весной представит постановление для решения этой проблемы. Тем временем количество аптек в Германии сокращается: к концу 2025 года по всей стране насчитывалась 16 601 аптека — на 440 меньше, чем годом ранее.

    Ранее в Бельгии прошла масштабная забастовка трудящихся: затронуты большинство сфер жизнедеятельности. 

    Диана Калманбаева
