Аптеки, салоны красоты, СТО в выходные будут работать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 20-21 июня будут работать аптеки, магазины у дома, СТО, автомойки, салоны красоты. Об этом сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулан Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно принятому постановлению - основной принцип заключается в ограничении, то есть запрете мест массового скопления людей. Если в период ЧП мы не приостанавливали работу продовольственных магазинов, супермаркетов, то сейчас, в целом, на этих объектах в выходные дни наблюдается большое скопление людей. Понятно, что после трудовых будней люди массово выдвигаются за товарами, продуктами первой необходимости. В этой связи крупные объекты - это продовольственные и непродовольственные рынки, включая и Магнумы и (супермаркеты - ред.) бытовой техники, гипермаркеты - все будут закрыты. Подход заключается в том, что максимально рекомендуется людям в выходные дни находиться дома, так как сейчас зафиксировано большое количество заболеваемости», - пояснил он.

По его словам, будут открыты только магазины у дома, все аптеки. Более того, ограничения не распространяются на салоны красоты, СТО, автомойки, СПА.

«Все объекты, которые расположены внутри торгово-развлекательных центров, торговых домов и торговых центров, приостановят свою работу, включая продовольственные гипермаркеты. Соответственно и работа салонов красоты, бутиков, все, что относится к внутреннему помещению, будет приостановлена. Это касается и ресторанов внутри помещения», - пояснил он.

Если кафе находится в ТРЦ, но имеет отдельную входную группу, такой объект может продолжать работу.

Он также уточнил, что не будет работать и Car city.

«Car city входит в категорию торговые дома. Соответственно и его работа также будет приостановлена. Речь идет о всех категориях рынков, включая строительные. Они все будут закрыты в эти выходные дни», - добавил Еркебулан Оразалин.

Напомним , в Казахстане усилят ограничительные меры на период выходных дней — 20-21 июня.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города на фоне усиления ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.

В выходные дни будет приостановлена деятельность ряда объектов с высокой степенью риска распространения коронавирусной инфекции. Также 20-21 июня не будут ездить метро и автобусы, но можно передвигаться на такси.