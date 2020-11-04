+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 11 °С
USD 433.3 EUR 506.74
RUB 5.44 CNY 64.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аптеки Алматы оштрафовали за превышение цен на лекарства

4 Ноября 2020 10:48
Поделиться:
Аптеки Алматы оштрафовали за превышение цен на лекарства

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аптечные организации Алматы оштрафованы на 28,4 миллиона тенге за превышение цен на лекарственные средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
О расширении перечня амбулаторных лекарств рассказали в акимате Нур-Султана
33 млн медицинских препаратов завезено в аптеки Алматы Нарушения в ходе реконструкции инженерных сетей выявили в Алматы Такой ситуации с лекарствами, как летом, быть не должно - Бердибек Сапарбаев

В ходе онлайн-брифинга заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Мурат Мухамедяров заявил, что в городе с середины июля до конца сентября правоохранительные органы совместно с департаментом провели проверки аптечных организаций по превышению цен на лекарства.

«Департаментом было наложено 156 штрафов на общую сумму 28 миллионов 418 тысяч тенге по нарушению правил и превышению цен. По статье 424 КоАП наложено 14 штрафов на сумму 305 580 тенге за занятие незаконной фармацевтической деятельностью, не имея на то разрешительных документов. Восемь материалов было передано в специализированный суд по факту повторного нарушения, четыре материала находятся на рассмотрении в суде по незаконной предпринимательской деятельности, еще два материала на рассмотрении по факту реализации незарегистрированных лекарственных средств. Данная работа продолжается», - сказал он.

Мурат Мухамедяров заявил, что рейдовые проверки продолжаются. За последний месяц поступил только один факт по превышению цен на лекарственные средства.

«Сейчас аптечные организации уже приводят цены в соответствии с приказом Министерства здравоохранения по предельным розничным ценам», - добавил он.


Подписывайтесь на наш канал:

#Малый бизнес   #Алматы   #Здравоохранение   #Цены и тарифы  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив