Аптеки Алматы оштрафовали за превышение цен на лекарства

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аптечные организации Алматы оштрафованы на 28,4 миллиона тенге за превышение цен на лекарственные средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-брифинга заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Мурат Мухамедяров заявил, что в городе с середины июля до конца сентября правоохранительные органы совместно с департаментом провели проверки аптечных организаций по превышению цен на лекарства.

«Департаментом было наложено 156 штрафов на общую сумму 28 миллионов 418 тысяч тенге по нарушению правил и превышению цен. По статье 424 КоАП наложено 14 штрафов на сумму 305 580 тенге за занятие незаконной фармацевтической деятельностью, не имея на то разрешительных документов. Восемь материалов было передано в специализированный суд по факту повторного нарушения, четыре материала находятся на рассмотрении в суде по незаконной предпринимательской деятельности, еще два материала на рассмотрении по факту реализации незарегистрированных лекарственных средств. Данная работа продолжается», - сказал он.

Мурат Мухамедяров заявил, что рейдовые проверки продолжаются. За последний месяц поступил только один факт по превышению цен на лекарственные средства.

«Сейчас аптечные организации уже приводят цены в соответствии с приказом Министерства здравоохранения по предельным розничным ценам», - добавил он.