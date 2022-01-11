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    12:24, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Аптеки Алматы обеспечивают лекарствами

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы после массовых беспорядков открылись 277 аптек. Они работают с 10:00 до 17:00, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы.

    В городе имеются 970 аптек, из которых 407 относятся к сетевым. На сегодня функционируют 277 аптек в режиме с 10:00 до 17:00, из них 138 сетевых и 139 индивидуальных аптек. По оперативным данным, пострадало 15 аптек.

    Также сообщается, что поставки лекарственных средств и изделий медицинского назначения в аптеки города осуществляют три крупные фармкомпании «Медсервис», «INKAR», «Аманат».

    «По состоянию на 10 января компанией «Медсервис» отгружено 1 070 видов лекарственных средств в количестве 40 293 единицы, компанией «Аманат» отгружено 2 040 видов лекарственных средств в количестве 203 700 единиц. Ожидается информация по отгрузке лекарственных средств и изделий медицинского назначения поставщиком «INKAR». Другие крупные поставщики начнут поставки лекарственных средств и изделий медицинского назначения по заказам аптек города с 11 января», - сообщили в городском штабе.


    Теги:
    Здравоохранение Алматинская трагедия Общество ЧП-2022 Алматы
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