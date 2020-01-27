Аптеки Алматы обеспечены достаточным запасом лекарств и масок – аким о коронавирусе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы принимаются меры, соответствующие международным стандартам и рекомендациям ВОЗ, по недопущению распространения коронавирусной инфекции — острого инфекционного заболевания. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев в своем Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным градоначальника, усилен санитарный контроль, включающий осмотр пассажиров и экипажей в аэропорту и на железнодорожных вокзалах, через которые идут туристические и миграционные потоки. В аэропорту открываются специальные карантинные палаты для изолирования больных с подозрением на коронавирус. Все рейсы, прибывающие из регионов распространения вируса, берутся на особый контроль.

Составлен межведомственный план реализации противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения инфекции. Совместно с санитарно-карантинным пунктом аэропорта Алматы проведено учебно-тренировочное занятие.

Медицинские учреждения города и медперсонал подготовлены к приему больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Обеспечен необходимый запас медикаментов, таких как парацетамол, ибупрофен, раствор глюкозы, физраствор, преднизолон, дексаметазон, гепарин, контрика, а также антибактериальных и противовирусных препаратов и дезинфекционных средств.

В медучреждениях города имеется более 690 тысяч одноразовых масок, и 1,3 млн масок в резерве. Аптеки города также обеспечены достаточным запасом лекарств и масок.

В городской инфекционной больнице развернуты боксовое отделение на 20 коек и реанимационный бокс. На случай осложнения ситуации подготовлено 200 дополнительных коек в ГКБ № 1, в детской ГКБ № 2 — 20 коек.

Организована работа «горячей линии» в Алматы по телефонам (727) 382-35-36, 382-33-50, а также в Министерстве здравоохранения — 1406.