Apple представила первый складной iPhone

Компания Apple представила iPhone Duo — первый складной смартфон в истории бренда, передает агентство Kazinform со ссылкой на Apple .

Новинка получила два дисплея: внешний диагональю 5,4 дюйма и внутренний 7,6-дюймовый экран, который стал самым большим среди всех моделей iPhone. Смартфон работает на процессоре A20 Pro и операционной системе iOS 27, адаптированной для складного устройства.

iPhone Duo будет доступен в двух цветах — Star White и Night Sky. Стоимость смартфона в США начинается от 1 999 долларов. Предзаказы стартуют 16 октября, продажи — 23 октября.

Ранее компания Apple представила новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.