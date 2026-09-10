Apple показала iPhone 18 Pro — названа дата начала продаж

Компания Apple представила новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании .

Смартфоны получили новую основную камеру Fusion на 48 Мп с переменной диафрагмой. В Apple отмечают, что такая технология впервые появилась в iPhone и позволяет вручную регулировать параметры съемки.

Обе модели работают на новом чипе A20 Pro и оснащены обновленной системой охлаждения. Кроме того, компания уменьшила Dynamic Island и увеличила время автономной работы устройств.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут доступны в четырех цветах — черном, серебристом, glacier и новом бордовом. Предзаказы откроются 12 сентября, продажи начнутся 18 сентября.

Ранее сообщалось о том, что Джон Тернус официально стал генеральным директором Apple.