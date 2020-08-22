Аппарат искусственного дыхания за 15 млн тенге подарили больнице в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - В центральную больницу города Кентау Туркестанской области доставлен аппарат искусственного дыхания стоимостью 15 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Спонсорский корпоративный фонд «Катко» из Южной Кореи закупил шесть одинаковых современных устройств на общую сумму 92 млн. тенге, которые бесплатно распределили в районные, городские больницы региона. Генеральный директор фонда Тагабек Жанксиев, которые и ранее активно занимался благотворительностью, отметил, что и в дальнейшем будут проводиться подобные мероприятия.

«В целом, с началом эпидемии коронавируса в стране, наше учреждение не остается в стороне и регулярно проводит благотворительные мероприятия. В рамках республиканской акции «bizbirgemiz», созданной по инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева, оказана денежная помощь в размере 50 млн. тенге. А эти аппараты мы передаем больницам в качестве дополнительной социальной помощи. В настоящее время приобретенные медицинские аппараты мы намерены передать в медучреждения Ордабасинского, Жетысайского районов и города Кентау. Мы надеемся, что эти устройства помогут излечить опасные заболевания и способствовать выздоровлению граждан», - сказал Т. Жанксиев.

В свою очередь, и. о. главного врача Кентауской центральной городской больницы Асылбек Утебаев от имени коллектива больницы и всех горожан выразил благодарность меценатам за помощь.

«В целях борьбы со злокачественными новообразованиями в районе предпринимаются соответствующие меры. Благодаря поддержке государства и спонсорам обновляется материально- техническая база больницы. К примеру, если раньше здесь применяли 12 дыхательных аппаратов, то сегодня больница пополнилась еще одним дополнительным аппаратом. Выражаем огромную благодарность всем неравнодушным спонсорам, которые заботятся о здоровье населения», – сказал А. Утебаев.

Стоит отметить, что ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко» в Созакском районе с 1996 года занимается добычей урана на двух месторождениях. Компания бесплатно раздала населению 10 тысяч масок, доставила в Шолаккорганскую районную больницу экспресс-пробы и средства защиты.