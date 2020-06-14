Апортовые сады достигли двух тысяч гектаров в Жетысу

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области площади интенсивных яблоневых садов достигли 2 222 гектаров, а в 2022 году их площадь планируется довести до 2 600 гектаров, передает «JETISÝ MEDIA» со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

Если в этом году с интенсивных яблоневых садов планируется получить урожай в 18,9 тыс. тонн, то в 2022 году – уже более 31 тыс. тонн.

Как отмечают в областном управлении сельского хозяйства, в текущем году работы по развитию садоводства продолжаются. На сегодня площади садов в регионе составляют 996,1 га, из них 402,8 га – семечковые, 431,2 – косточковые, 161 га – ягоды, 1 га – орехи и 0,08 га – виноград. Что касается знаменитого сорта яблок «Апорт», то за 2012-2018 годы 214 хозяйствующим субъектам региона, высадившим яблони сорта «Апорт» на 728,8 га, из средств местного бюджета выделено 670,4 млн тенге субсидий. Благодаря принимаемым мерам площади садов, засаженных яблонями сорта «Апорт», достигли 2 тысяч га. Количество саженцев составляет 416 тысяч штук.

В целом, для увеличения объема производства яблок вместо старых простейших садов по новой современной технологии ежегодно закладываются интенсивные сады. Главная их особенность в том, что низкорослые яблони на второй год дают уже 30% урожая, а на третий – уже 80-85%, при этом на сбор урожая не требуется особых физических усилий.

На сегодняшний день в области зарегистрировано 2 222 га интенсивных яблоневых садов, а в 2022 году планируется довести их объем до 2 600 га. В интенсивных яблоневых садах выращиваются такие сорта, как «Фуджи», «Голден Делишес», «Гала», «Гренни Смит», «Старкримсон», «Айдаред», «Золотой превосходный» и другие. Кроме того, проводится совместная работа и обмен опытом по применению современных яблоневых технологий, посадочному материалу со специалистами из Италии, Германии, Сербии, Польши, Голландии, Турции. В этом году с интенсивных яблоневых садов планируется получить урожай в 18,9 тыс. тонн, а в 2022 году – уже более 31 тыс. тонн.

По сообщению областного управления сельского хозяйства, по итогам 2019 года общий объем земель, занятых плодово-ягодными деревьями, виноградом и орехами, составил 23,7 тыс. га, при этом объем валовой продукции составил 129,6 тыс. тонн, из них собрано 86,8 тыс. тонн яблок.

В текущем году планируется собрать уже 91,8 тыс. тонн яблок. Потребность региона покрывается на 100%, Алматы – на 72,4%, а страны в целом – на 19,6%. Полученный урожай будет реализован в торговых точках Алматинской области и города Алматы, а около 7 тыс. тонн яблок будут направлены на переработку и производство соков.

Важно подчеркнуть, что до 2022 года в Алматинской области урожайность яблок планируется довести до 170 тыс. тонн, то есть увеличить в 1,4 раза.