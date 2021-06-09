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АПК Казахстана показал наибольший рост среди стран ЕАЭС - Сапархан Омаров

Автор:  
Серик Сабеков
9 Июня 2021, 15:42
АПК Казахстана показал наибольший рост среди стран ЕАЭС - Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АПК Казахстана по итогам 2020 года показал наибольший рост среди стран ЕАЭС. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров.

«По итогам прошлого года в отрасли АПК отмечается положительная динамика роста практически по всем макропоказателям: объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,7% и составил 6,3 трлн тенге. Это наибольший рост среди стран Евразийского экономического союза. При этом производство продуктов питания в Казахстане также выросло на 4%», - сказал глава МСХ РК.

Приток инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился на 15%, в производство продуктов питания – на 13,5%. В результате общий объем инвестиций в АПК составил 677,2 млрд тенге, превысив плановое значение на 154,2 млрд.

«Объем роста производства АПК подтверждается увеличением экспорта переработанной сельхозпродукции, который по сравнению с 2019 годом вырос на 22% и составил 1,3 млрд долларов США. Эффективность проводимой политики в сфере АПК подтверждает и Глобальный рейтинг продовольственной безопасности, проводимый британским журналом The Economist, где Казахстан по итогам 2020 года поднялся на 16 позиций и занял 32 место из 113 стран мира», - подчеркнул министр.

Ранее глава МСХ Сапархан Омаров рассказал о том, что в Казахстане введено 57 крупных проектов в сфере АПК, а также создано 15 тысяч рабочих мест на селе. Кроме того, Сапархан Омаров разъяснил особенности новой системы добровольного страхования в АПК.


Промышленность   Минсельхоз   Безопасность   Сельское хозяйство   ЕАЭС  
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