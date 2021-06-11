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    05:30, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Апитерапевтический оздоровительный комплекс планируют открыть в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В жамбылском регионе растет число хозяйств, занимающихся развитием пчеловодства и производством меда, передает корреспондент МИА «Казинформ».Как сообщили в Региональной службе коммуникаций Жамбылской области, один из успешных пчеловодов региона - кордаец Жанат Корпебаев.

    «Бортническим хозяйством он занялся еще 20 лет назад, а сегодня является председателем районной ассоциации пчеловодов Кордайского района. Предприниматель начал всего с нескольких ульев, то есть занялся этим делом как любитель. И только после того, как государство обратило внимание на эту отрасль, активно занялся медовым бизнесом. На сегодняшний день в хозяйстве насчитывается 150 пчелосемей, здесь производят более четырех тонн меда в год. Это одно из крупнейших пчеловодческих хозяйств в регионе», - пояснили в ведомстве.

    Жанат Корпебаев получил грант для развития производства. Для этого он обучился на специальных курсах и усовершенствовал свои теоретические знания. Сейчас он сам проводит курсы для пчеловодов, организованные районным филиалом Палаты предпринимателей «Атамекен».

    В планах пчеловода в ближайшее время открыть апитерапевтический оздоровительный комплекс, с возможностью бесплатного отдыха и лечения.

    «В нашем регионе нет подобного центра. Апитерапия - это лечение живыми пчелами и продуктами пчеловодства, которые применяются при таких болезненных состояниях и заболеваниях, как стресс, депрессия, повышение артериального давления, снижение иммунитета, сердечно-сосудистые заболевания. Апитерапия способствует общему оздоровлению организма. Ведь воздух внутри сот насыщен прополисом, который обладает большой целебной силой», - рассказал пчеловод.

    Поделился Жанат Корпебаев и проблемами. «Не всё так гладко в сладком деле. Есть проблемы, которые связаны с селекционно-племенной работой, экспортом, продвижением бренда натурального меда», - отметил он.

    Напомним, Ассоциация пчеловодов активно расширяется в Жамбылской области. Сейчас в регионе насчитывается свыше двухсот пасек, содержащих порядка 80-ти тысяч пчелосемей. Для регистрации пчеловодам предоставляются механизмы государственной поддержки, а в рамках программы развития племенного животноводства выплачивается субсидия. Налажено сотрудничество с научно-исследовательским институтом «Юг-Запад». Предусмотрена возможность приобретения оборудования в лизинг. Пчеловоды Жамбылской области могут производить более пятисот тонн меда в год, если будет поддержка со стороны местных исполнительных органов. Для этого им необходимо оборудование в лизинг на более длительные сроки. Несмотря на то, что пчеловодство является достаточно консервативной отраслью, где каждый предпочитает работать самостоятельно, тем не менее, жамбылские предприниматели осознают все плюсы совместной работы. В Ассоциацию пчеловодов Жамбылской области входят порядка двухсот субъектов. Наращивание объемов медовой продукции, необходимость выхода на новые реальные рынки заставляет жамбылских производителей меда и продуктов пчеловодства объединяться.

    Так, в свое время в Кордайском районе был создан сельскохозяйственный производственный кооператив «Пчелокомплекс «АраТау».


    Теги:
    Здравоохранение Сельское хозяйство Жамбылская область Общество
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