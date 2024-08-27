API Яндекс Карт представили новые навигационные возможности для бизнеса в Казахстане

API Яндекс Карт объявляют о запуске новых функций в категории «Маршруты и навигация». Инструменты помогут оптимизировать маршруты казахстанским компаниям из различных отраслей, среди которых логистика и транспорт, розничная и электронная торговля, а также доставка, передает агентство Kazinform .

Функция «Объезд выбранных зон» помогает прокладывать маршруты в объезд определенных областей – жилых районов, центров городов, мест с повышенной аварийностью и др. Благодаря этому можно ускорить доставку, сэкономить топливо и повысить безопасность поездки. Так, для доставки груза из одной части Алматы в другую, маршрут будет построен в объезд крупных транспортных развязок, которые сложно преодолевать на грузовике. Чтобы выбрать зоны для объезда, нужно обозначить на карте их границы, указав три или больше точек. Функция добавлена в Матрицу расстояний, Получение деталей маршрута и NaviKit SDK.

Функция «Оптимизация порядка объезда точек» автоматически оптимизирует построение маршрута через несколько адресов, сокращая как продолжительность поездки, так и ее километраж. За счет этого компании могут уменьшить расход топлива и время доставки. При планировании маршрута инструмент учитывает прогнозы пробок и погоды. Функция доступна в продукте Получение деталей маршрута.

«Минимизация поворотов налево» разработана специально для большегрузного транспорта и призвана повысить безопасность на дороге и сократить продолжительность поездки. Алгоритм рассчитывает время, которое требуется грузовикам для совершения маневра, и оптимизирует маршрут. Так, если маршрут с поворотами налево оказывается дольше, чем без них, то количество таких маневров будет уменьшено. Если же поворот налево неизбежен, то его время будет учтено в общем времени поездки. Настройка доступна в Матрице расстояний и Получении деталей маршрута.

- Мы постоянно разрабатываем новые функции, отвечая потребностям наших клиентов. Большинству из них нужны надежная система поставок и отлаженная логистика. Это особенно актуально для компаний, которые занимаются электронной торговлей и доставкой. Мы добавили новые функции в продукты API Яндекс Карт, чтобы повысить точность и эффективность решений для маршрутизации. Это поможет компаниям решать логистические задачи, а экономике Казахстана — развиваться и расти, - сказал директор по развитию API Яндекс Карт в Центральной Азии Асылхан Баймаганбетов.

В набор решений API Яндекс Карт входят настраиваемые интерактивные карты для сайтов, приложений и CRM-систем. Используя их вместе с технологией геокодирования, клиенты и сотрудники компаний смогут легко находить нужные места по адресам и координатам. Кроме того, API Яндекс Карт предлагают эффективные навигационные инструменты, учитывающие ситуацию на дороге, прогнозы пробок, погоды и другие дорожные условия. Эти решения настраиваются под разнообразные потребности онлайн- и офлайн-магазинов, логистических компаний, сервисов доставки, промышленных и других предприятий.

Все решения API Яндекс Карт предоставляют широкие возможности настройки и различные варианты платного и бесплатного использования. Узнать о них больше можно по ссылке.

Об API Яндекс Картах:

API Яндекс Карт — это набор программных библиотек, которые позволяют бизнесу использовать актуальные картографические данные, встраивать карты на сайты и в приложения, а также решать задачи, связанные с маршрутизацией и навигацией.