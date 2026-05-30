Апелляцию водителя автобуса в Павлодаре не удовлетворили

Павлодарец Павел Бабайлов оказавшись в областном суде принялся вновь настаивать, что выбора у него на дороге не было. По его полосе были разбитый колодец, валяющийся знак и проезжая был риск повредить колесо. Именно поэтому он и решил пересечь сплошную линию. Юридический представитель отметил, что вины подзащитного вовсе нет, ведь знак «Объезд слева» в действительности на этом участке существовал.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

— Знак постоянно валялся, грубо говоря, лежал он. И когда знак подняли, там действительно водитель стал перестраиваться заранее, видя, что встречного движения нет, он начал заранее перестраиваться и уходить по левой стороне. Мы считаем, что раз знак установлен, мой подзащитный ПДД не нарушал, — отметил юридический представитель водителя на слушаниях в суде.

Павел Бабайлов, при этом, отчасти признавал вину. Понимает, что пересечение сплошной нарушение грубое. Однако в его случае платить впоследствии за повреждение автобуса он не планировал.

— Работаю сейчас один, двое детей, сын сейчас учится в Москве. Я нашел работу автобусном парке, нормально оплачиваемую, из-за этого сын смог поехать в Москву учиться. Мне надо платить за обучение его, за общежитие и питание. Дочь у меня заканчивает школу в этом году, хочет поступать. Жена домохозяйка. Сейчас потерял работу, я не знаю где найти такую же. Года уже не те, когда говоришь, что мне 51 год, говорят, что я уже старый, — пояснил в павлодарском областном суде Павел Бабайлов.

Суд принял решение провести выездное заседание, чтобы на месте понять ситуацию. Сделали замеры и установили, что действительно ширина от колодца до бордюра 2,60 метра. Запросили технические документы на автобус, по которым установили, что ширина автобуса 2,54 метра. Суд пришел к выводу, что места было достаточно.

— Было достаточное расстояние ширины дороги, чтобы проехать по своей полосе не нарушая правила дорожного движения. При этом, ваши доводы, вы указываете и ваше семейное положение, материальное положение в связи с тем, что вы лишены права управления транспортным средством. Данные доводы они не могут являться основанием для отмены судебного акта, — пояснила судья павлодарского областного суда Ирина Золотарева.

Решение вступило в законную силу сразу же после вынесения постановления. При этом из автобусного парка Павел Бабайлов уволился около месяца назад. Теперь ему предстоит ждать возвращения водительских прав еще полгода. Обращаться в Верховный суд мужчина не хочет, признается, на это у него попросту нет денег и сил.

Спорного знака на участке дороги по улице Айманова уже нет. Колодец также заасфальтировали. По словам водителей, он создавал неудобства участникам движения на протяжении около полугода, после истории с Павлов Бабайловым за ремонт взялись оперативно.

