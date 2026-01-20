Апелляция смягчила приговор экс-замглавы ДКНБ Шымкента

Апелляционная коллегия частично скорректировала приговор по одному из самых громких коррупционных дел последних лет в Шымкенте. Суд признал возможным исключить из него меры имущественного характера. В частности, апелляция отменила:

конфискацию квартиры в Шымкенте, зарегистрированной на Маната Сарбасова;

взыскание в доход государства 17 млн тенге — стоимости автомобиля Toyota Land Cruiser.

Речь идет об имуществе, которое ранее суд первой инстанции признал приобретенным на средства, добытые преступным путем.

При этом апелляционная инстанция не нашла оснований для пересмотра основного наказания. Срок лишения свободы в 12 лет суд оставил без изменений, указав, что вина бывшего высокопоставленного сотрудника ДКНБ была доказана совокупностью доказательств.

В остальной части — как в отношении Сарбасова, так и других фигурантов дела — приговор суда первой инстанции апелляция оставила без изменений.

Напомним, 7 октября вердиктом присяжных заседателей Манат Сарбасов был признан виновным в получении взятки, легализации (отмывании) доходов, добытых преступным путем и бездействии по службе.

По совокупности преступлений суд назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Кроме того, Сарбасов был лишен звания подполковника КНБ.

Отдельным пунктом приговора стало взыскание в пользу государства 70 млн тенге — суммы взятки, полученной от предпринимательницы за покровительство частной школе. Эта часть приговора апелляционным судом не была пересмотрена.

Апелляционная коллегия также не стала пересматривать решения в отношении остальных участников процесса. Айдос Сраилов, оперуполномоченный и коллега Сарбасова, был осужден за незаконную предпринимательскую деятельность к году ограничению свободы и освобожден от наказания в связи с амнистией.

Ерлан Тышканбаев, предприниматель, получил 7 лет лишения свободы условно и был освобожден в зале суда. Темирхан Варзилов, бывший руководитель городского управления здравоохранения, осужден к 4 годам ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Чингис Джанабаев, экс-коллега Варзилова, признан виновным в хищении и приговорен к 7 годам лишения свободы.