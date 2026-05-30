Апелляционный суд Шымкента оставил без изменения приговор журналисту Араю Есенбеку

Судебная коллегия по уголовным делам суда Шымкента оставила без изменения приговор первой инстанции в отношении журналиста и блогера Арая Есенбека, осужденного на пять лет лишения свободы по делу о вымогательстве. Апелляционные жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Решение в открытом судебном заседании огласил председатель судебной коллегии по уголовным делам суда Шымкента Байдыбек Дюсебеков. Интересы осужденного в апелляционной инстанции представляли адвокаты Канат Жунисов и Бахытжан Бейсембайулы.

Напомним, 24 апреля 2026 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента признал Арая Есенбека виновным по пункту 2 части 3 статьи 194 Уголовного кодекса РК — вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред его интересам, совершенное в целях получения имущества в крупном размере.

По данным следствия и суда первой инстанции, в октябре 2025 года Есенбек опубликовал в социальных сетях материалы, порочащие репутацию акимата Шымкента. В ходе последующей встречи с представителем городской администрации он потребовал заключить с ним договор государственного информационного заказа на сумму 10 млн тенге, угрожая в противном случае продолжить публикации негативного характера.

По материалам дела, 6 ноября на банковский счет матери Арая Есенбека была переведена часть запрашиваемой суммы в размере 990 тысяч тенге. Эти средства, по заявлению защиты обвиняемого, впоследствии были возвращены во время судебного процесса по согласованию сторон и с разрешения суда.

При назначении наказания суд первой инстанции учел наличие у подсудимого пятерых малолетних детей, возмещение ущерба и другие обстоятельства, признанные смягчающими. В результате Араю Есенбеку назначили пять лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере средств массовой информации на аналогичный срок.

Сторона защиты после процесса заявила о категорическом несогласии с решением апелляционной инстанции и намерении продолжить обжалование в кассационном порядке. По словам адвокатов, в ходе расследования и судебного разбирательства были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. В частности, защита ставит под сомнение законность процессуальных решений, связанных с изменением позиции государственного обвинения в ходе рассмотрения дела. Кроме того, адвокаты указывают на наличие, по их мнению, противоречий в отдельных процессуальных документах, касающихся признания потерпевшей стороны.

Защита также ссылается на результаты судебно-филологической экспертизы. По версии адвокатов, в высказываниях Арая Есенбека отсутствовали признаки вымогательства, угроз или шантажа, тогда как отдельные действия со стороны заявителя, по мнению защиты, свидетельствуют о провокации передачи денежных средств.

— Мы не согласны с решениями судов первой и апелляционной инстанций. В пресс-релизе суда было указано, что Арай признал вину и раскаялся. Однако он не согласен с предъявленным обвинением и продолжает настаивать на своей позиции. Защита намерена подготовить и подать кассационную жалобу в Верховный Суд Казахстана, — заявил адвокат Бахытжан Бейсембайулы.

Постановление апелляционной инстанции вступило в законную силу со дня его оглашения. Как разъяснил председательствующий судья Байдыбек Дюсебеков, кассационный протест прокурора или жалоба потерпевшего по основаниям, ухудшающим положение осужденного, могут быть поданы в течение одного года со дня вступления постановления в законную силу. По другим основаниям, направленным на оправдание или смягчение наказания, срок подачи кассационной жалобы стороной защиты не ограничен.

— Согласно оглашенному постановлению, апелляционная коллегия оставила без изменения приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента от 24 апреля 2026 года, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его оглашения, — отметил Байдыбек Дюсебеков.

По словам защиты, сейчас Арай Есенбек содержится в следственном изоляторе Шымкента. После вступления судебного акта в законную силу вопрос его дальнейшего этапирования будет решаться органами уголовно-исполнительной системы.

Ранее приговор в отношении журналиста вызвал общественный резонанс. Поводом послужила опубликованная в социальной сети Facebook видеозапись встречи фигурантов дела в кафе, которую часть пользователей интерпретировала как довод в пользу стороны защиты.

В ответ на официальный запрос агентства Kazinform в департаменте полиции Шымкента пояснили, что данная видеозапись приобщена к материалам уголовного дела в отношении Арая Есенбека.

— Действия запечатленной на видеозаписи женщины, признанной по уголовному делу потерпевшей, совершены под контролем сотрудников полиции в рамках санкционированного судом процессуального мероприятия по изобличению Есенбек А. в совершении расследуемого преступления. Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. Вместе с этим опубликованная в социальной сети видеозапись и действия запечатленных в ней лиц, являющихся участниками уголовного процесса, проверены и исследованы во время судебных заседаний, связанных с рассмотрением уголовного дела. Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента от 24 апреля 2026 года Есенбек А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 194 Уголовного кодекса Республики Казахстан, с назначением наказания в виде пяти лет лишения свободы, — отметил начальник следственного управления ДП Шымкента Жандос Кулмахан.

В полиции добавили, что сейчас устанавливают личность автора публикации для правовой оценки его действий.

Тем не менее на данный момент судебные решения двух инстанций оставили квалификацию действий осужденного и назначенное наказание без изменений.

Ранее уголовный суд Астаны огласил приговор по делу супругов-блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Поводом для разбирательства стал розыгрыш 10 автомобилей. После этого в Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи поступило заявление с просьбой проверить деятельность блогеров.