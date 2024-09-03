АО QazaqGaz Aimaq завершило подготовку к отопительному периоду 2024-2025 на 100%

В Казахстане завершилась подготовка газово-транспортной системы группы компаний АО «НК «QazaqGaz» к предстоящему отопительному сезону, передает агентство Kazinform.

Начиная с марта текущего года специалисты АО «QazaqGaz Aimaq», дочернего предприятия национальной компании «QazaqGaz», активно проводили работы по подготовке к отопительному периоду 2024–2025 годов на своих распределительных сетях, оборудовании и газовых сооружениях.

Во всех регионах страны проводился детальный осмотр распределительных сетей, ремонт и, если необходимо, замена уже отслужившего свой срок оборудования, ремонтировались и строились новые газопроводы. По информации Компании, на текущий момент газораспределительные сети АО «QazaqGaz Aimaq» готовы к предстоящему отопительному сезону на 100%.

— Работы к предстоящему отопительному сезону были начаты еще в марте текущего года. В целом, по республике в 14 областях и в 3-х городах республиканского значения, где есть доступ к природному газу, работы по подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП) были полностью завершены до 1 сентября, — отметил Генеральный директор АО «QazaqGaz Aimaq» Бауыржан Аскаров.

В минувшие выходные были проинспектированы ключевые объекты в городе Астане, которые обеспечивают жителей и предприятия столицы природным газом.

На сегодняшний день уровень газификации города Астаны составляет 88%. Из 11 728 абонентов, имеющих доступ к газификации, 10 329 уже подключены к газу. Общая протяженность газовых сетей столицы составляет 702 километра.

Одним из значимых объектов г. Астана является газорегуляторный пункт «Интернациональный», который обеспечивает подачу газа в одноименный жилой массив. Данный объект был построен за счет собственных средств АО «QazaqGaz Aimaq» и введен в эксплуатацию в 2021 году. В настоящий момент к сети подключены 622 абонента из возможных 1 084. Для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения социально значимых объектов и населения данного района ведутся работы по закольцовке газопроводов низкого давления.

Президент страны неоднократно подчеркивал необходимость активизации работы по газификации столицы и пригородных зон. Так, помимо развития городской газовой инфраструктуры, «QazaqGaz Aimaq» активно работает над проектами газификации пригородных зон.

— Также проинспектировали ход строительных работ по газификации в рамках инвестиционного проекта в поселке Нурлы Целиноградского района Акмолинской области. В рамках этого проекта уже проложено более 67 тысяч метров газопроводов. Работы, запланированные на 2024–2025 годы, идут с опережением графика, и мы планируем завершить их в начале 2025 года, — отметил генеральный директор Бауыржан Аскаров.

Особое внимание уделяется и газификации города Косшы, которая запланирована на период с 2024 по 2026 годы. Общая протяженность газопроводов, которые будут проложены в рамках этого проекта, составит порядка 409 километров. Общая стоимость строительства составила более 10,8 млрд тенге. Для обеспечения газоснабжения города будут установлены один газорегуляторный пункт и 43 шкафных распределительных пункта, что позволит обеспечить подключение более 12 тысяч жилых домов. Финансирование идет за счет республиканского и местного бюджета. АО «QazaqGaz Aimaq» осуществляет техническое сопровождение строительно-монтажных работ, выполняемых местным исполнительным органом.

Кроме того, в ходе инспекции генеральный директор посетил газовую тепловую станцию (ГТС) «Туран», которая обеспечивает теплом перспективные районы вдоль Коргалжинского шоссе и проспекта Туран. В 2023 году АО «QazaqGaz Aimaq» подключило ГТС «Туран» к природному газу и обеспечивало бесперебойное газоснабжение в течение всего прошлого отопительного сезона.

В настоящее время в регионах оформлены паспорта готовности к ОЗП, данные паспорта согласованы с местными исполнительными органами.