АО «СПК «Туркестан» подписало меморандум с Агентством РК по противодействию коррупции

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в АО «СПК «Туркестан» состоялось совещание с участием представителей департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области. Участники встречи обсудили инвестиционные возможности, потенциал развития региона и реализуемые проекты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Председатель правления «СПК «Туркестан» Айгуль Ахмеджанова поблагодарила руководство Агентства за поддержку и содействие в реализации инициативы корпорации по повышению уровня прозрачности, открытости, в рамках реализации инвестиционных и социальных проектов.

«Коррупция – одна из больших проблем не только Казахстана, но и современности. Решением Главы государства от 13 июня 2019 года было реорганизовано Агентство по противодействию коррупции и определены приоритетные направления. Мы рады подписать с вами меморандум о сотрудничестве. Это еще раз показывает ответственность и открытость компании», - подчеркнул Ганижан Асанулы, заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области.

Отметим, на основе подписанного меморандума стороны договорились о сотрудничестве в рамках реализуемого Агентством проекта «Protecting business and investments», который нацелен на противодействие коррупционных рисков, предотвращение бюрократических барьеров и создание благоприятного климата для инвестиций. Также планируется обучение сотрудников корпорации и консультационное сопровождение бизнеса.

Вместе с тем, в ходе встречи были продемонстрированы видеоролики на антикоррупционную тематику и проведена профилактическая беседа с сотрудниками по предупреждению и недопущению коррупционных проявлений.

По итогам совещания стороны договорились продолжить работу, направленную на дальнейшее укрепление сотрудничества.