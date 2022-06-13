13 Июня 2022 18:35

АО «КазТрансГаз Аймақ» готовится к отопительному сезону с опережением графика

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подготовку к следующему отопительному сезону АО «КазТрансГаз Аймақ» начал уже 5 мая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «КазТрансГаз Аймак».

Работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону на особом контроле руководства АО «НК «QazaqGaz». По поручению председателя правления национальной компании «QazaqGaz» Санжара Жаркешова, работы по подготовке к осенне-зимнему периоду начались уже 5 мая текущего года. По состоянию на 13.06.2022 уровень готовности газораспределительных сетей и сопутствующего оборудования, находящихся на балансе АО «КазТрансГаз Аймақ» (дочерней организации АО «НК «QazaqGaz»), к отопительному сезону 2022-2023 идет с опережением графика. В подготовке систем газоснабжения к работе в осеннее-зимний сезон во всех регионах присутствия задействованы ведущие технические службы компании.

«Благоприятному прохождению отопительного сезона способств ует проведение комплекса мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, которые выполн яются п роизводственным и филиал ами в полном объеме. В срок, качественно выполняются регламентные работы, связанные с подготовкой сетей и сооружений на них к работе в зимних условиях. Мы идем строго по графику, отставаний нет. Во всех регионах производится текущий ремонт ГРП, ШРП, приборная диагностика подземных газопроводов, ремонт надземных сетей», - сказал генеральный директор АО «КазТрансГаз Аймак» Хакім Мақсұт.

Основные подготовительные мероприятия включают в себя 21 вид технических работ, в том числе проверку целостности и ремонт надземных и подземных сетей, исследование состояния и замену оборудования на газопроводах и т.д.

В частности, по состоянию на 13.06.2022 г. в совокупности по регионам присутствия АО «КазТрансГаз Аймақ» проведено приборное обследование 2650 километров газопроводов. Данный анализ позволяет выявить возможную негерметичность труб и качество изоляционного покрытия, и, впоследствии, вовремя восстановить их целостность. В связи с этим восстановлена поврежденная изоляция подземных сетей. Также проверена эффективность электрохимической защиты подземных газопроводов.

По состоянию на отчетную дату выполнен текущий ремонт 258 газораспределительных пунктов (ГРП), 2 941 шкафных распределительных пунктов (ШРП).