Ануар Садыкулов назначен зампредседателя КНБ–директором Службы спецназначения «А»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Садыкулов Ануар Тулеуханович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы специального назначения «А», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом Главы государства Ануар Садыкулов от должности начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.









Садыкулов Ануар Тулеуханович родился 7 октября 1967 года в Алматы. Трудовой стаж: сотрудник Службы охраны Президента Республики Казахстан, старший офицер, начальник отделения, начальник отдела, начальник 2-го управления, заместитель начальника 1-го департамента Службы охраны Президента Республики Казахстан (10.1992-2006); начальник 1-го департамента - заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан (03.2006-01.2012); первый заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан - начальник службы безопасности Президента (01.2012-01.2013); начальник Службы «Арыстан» КНБ РК (01.2013-03.2013); начальник Службы охраны Президента Республики Казахстан (03.2013-04.2014); начальник Службы Государственной охраны Республики Казахстан (21.04.2014-07.2014); заместитель председателя- начальник службы «Арыстан» Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (с 07.2014).

13 июня 2019 года был назначен начальником Службы государственной охраны.