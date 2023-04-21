Ануар Битанов назначен зампредседателя правления НК «QazaqGaz»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ануар Битанов назначен заместителем председателя правления АО «НК «QazaqGaz» по геологоразведке и добыче, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Битанов Ануар Аскарович, выпускник Стэнфордского университета по специальности геология и нефтегазовый инжиниринг, London Business School (MBA). Имеет опыт реализации нефтегазовых проектов в более, чем 10 странах (Австралия, КНР, США, Индия, Колумбия, Азербайджан, Мексика).

Начинал карьеру инженером на месторождении Кашаган в AgipKCO, затем работал в компании Казахойл Актобе и других компаниях на различных должностях, включая руководителя геологической службы.

С декабря 2022 года и до настоящего времени входил в состав совета директоров АО «НК «QazaqGaz».