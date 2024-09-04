Антониу Гутерриш предупредил о рисках, связанных с развитием ИИ

Искусственный интеллект развивается с огромной скоростью, преобразуя мир быстрее, чем люди успевают следить за происходящими изменениями. Об этом, выступая на семинаре по искусственному интеллекту в Шанхае в рамках своего визита в Китай, предупредил во вторник Генеральный секретарь ООН, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Новости ООН».

По словам Антониу Гутерриша, ИИ способен помочь в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) и обеспечить более прочное и справедливое будущее: он может ускорить достижение почти 80 процентов ЦУР.

— Однако мы сталкиваемся с суровой реальностью: возможности ИИ распределяются крайне неравномерно, — продолжил глава ООН. — Сегодня потенциал искусственного интеллекта сосредоточен в горстке мощных компаний в небольшом количестве стран. Многие государства сталкиваются с серьезными проблемами в доступе к инструментам ИИ. Чтобы по-настоящему использовать его потенциал, необходимо международное сотрудничество и солидарность.

Риски, связанные с ИИ, непредсказуемы, продолжил Антониу Гутерриш: без надлежащих оградительных мер искусственный интеллект может еще больше усугубить неравенство и непропорционально сильно затронуть наиболее уязвимые слои населения.

По словам Генсека ООН, в настоящее время правительства ведут переговоры о заключении Глобального цифрового договора, который должен быть принят в этом месяце — на Саммите будущего в Нью-Йорке. Также в сентябре Консультативный орган высокого уровня по ИИ выпустит свой заключительный доклад, содержащий ряд важных рекомендаций.

Как сообщалось ранее, ИИ применяется в различных отраслях, таких как промышленность, грузоперевозки, финансы. Большие надежды возлагают на ИИ в здравоохранении. Например, искусственный интеллект открывает путь к раннему выявлению болезни Паркинсона.

Национальный центр искусственного интеллекта откроется в Астане в 2025 году.