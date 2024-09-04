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    21:57, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Антониу Гутерриш предупредил о рисках, связанных с развитием ИИ

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
    Фото: ООН/Э. Шнайдер

    Искусственный интеллект развивается с огромной скоростью, преобразуя мир быстрее, чем люди успевают следить за происходящими изменениями. Об этом, выступая на семинаре по искусственному интеллекту в Шанхае в рамках своего визита в Китай, предупредил во вторник Генеральный секретарь ООН, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Новости ООН».

    По словам Антониу Гутерриша, ИИ способен помочь в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) и обеспечить более прочное и справедливое будущее: он может ускорить достижение почти 80 процентов ЦУР.

    — Однако мы сталкиваемся с суровой реальностью: возможности ИИ распределяются крайне неравномерно, — продолжил глава ООН. — Сегодня потенциал искусственного интеллекта сосредоточен в горстке мощных компаний в небольшом количестве стран. Многие государства сталкиваются с серьезными проблемами в доступе к инструментам ИИ. Чтобы по-настоящему использовать его потенциал, необходимо международное сотрудничество и солидарность.

    Риски, связанные с ИИ, непредсказуемы, продолжил Антониу Гутерриш: без надлежащих оградительных мер искусственный интеллект может еще больше усугубить неравенство и непропорционально сильно затронуть наиболее уязвимые слои населения.

    По словам Генсека ООН, в настоящее время правительства ведут переговоры о заключении Глобального цифрового договора, который должен быть принят в этом месяце — на Саммите будущего в Нью-Йорке. Также в сентябре Консультативный орган высокого уровня по ИИ выпустит свой заключительный доклад, содержащий ряд важных рекомендаций.

    Как сообщалось ранее, ИИ применяется в различных отраслях, таких как промышленность, грузоперевозки, финансы. Большие надежды возлагают на ИИ в здравоохранении. Например, искусственный интеллект открывает путь к раннему выявлению болезни Паркинсона.

    Национальный центр искусственного интеллекта откроется в Астане в 2025 году.

     

    Теги:
    ООН Антониу Гутерриш Мировые новости ИИ
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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