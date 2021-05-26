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    15:00, 26 Май 2021 | GMT +6

    Антитеррористические учения проводят в Каскелене

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Оперативный штаб Карасайского района проводит антитеррористические учения в Каскелене, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в городе Каскелен Карасайский районный оперативный штаб проводит антитеррористические учения. В этой связи просим жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей правоохранительных органов. В период учений возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств. Просим отнестись к этому с пониманием», - сообщили в акимате района.

    Сообщается, что согласно статье 443 КоАП РК, неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.


    Теги:
    МВД РК Алматинская область Правоохранительные органы
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