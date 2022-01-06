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Антитеррористическая спецоперация началась в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
6 Января 2022, 01:29
Антитеррористическая спецоперация началась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр комендатуры города.

В инфоцентре комендатуры сообщили, что радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности.

«Экстремисты совершают мародерские действия, нанося ущерб бизнесу. Более того, ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медицинских работников и нанося ущерб поликлиникам и больницам. Высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алматы, свидетельствует о серьезной подготовке за рубежом. Их нападение на Казахстан является актом агрессии, попыткой подрыва целостности государства. С целью обеспечения мира и стабильности Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к партнерам по ОДКБ за помощью. Эта мера необходима для защиты государства от внешней угрозы.

В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка. Вместе мы сможем пресечь акты терроризма и бандитизма, ставящие под угрозу наше благополучие и будущее», - сообщили в инфоцентре.

Комендатура Алматы призывает жителей сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что в результате массовых беспорядков в городе, в лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 по самообращению.

Отметим, в Алматы в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.

Комендатура Алматы обратилась к жителям города с просьбой воздержаться от прогулок и посещений общественных мест.

Алматы   Безопасность   Общество   ЧП-2022  
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