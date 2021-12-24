Антитела у рожденных от вакцинированных матерей детей хотят исследовать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антитела у детей, рожденных от вакцинированных матерей, хотят исследовать в Алматы, но для этого необходимо согласие родителей. Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер в ходе брифинга РСК сообщил, что в городе родились 11 детей от женщин, которые получили вакцину Pfizer. Никаких отклонений у младенцев не наблюдается.

«У нас планируется взятие крови на изучение количества антител у новорожденных, но для этого нужно согласие родителей… Мы можем взять кровь с пуповины, чтобы ребенок лишний раз не испытывал стресс при заборе крови. Поэтому, если родители разрешат, то у нас тоже есть методы, которые мы можем определить количество антител через кровь новорожденного», - сказал Нариман Табынбаев.

Он также отметил, что вакцина Pfizer для беременных используется во многих странах. Она прошла все клинические и экспериментальные этапы.

Глава УОЗ также заявил, что проводились исследования на то, как вакцина влияет на новорожденных детей после прививки матери.

«В Америке проводились исследования, в результате которых, среди родившихся детей никаких отклонений от нормы не было. Есть также обнадеживающий факт о том, что через кровь матери ребенку передается определенное количество антител. Это уже доказано. Вакцина благоприятно защищает не только маму, но и новорожденного», - отметил он.

По его словам, как долго эти антитела сохраняются у детей, до конца еще не изучено. Однако имеется сведения о том, что антитела держатся от 3 до 4 месяцев.