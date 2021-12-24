-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:40
-
-
-
-
вчера 21:12
-
вчера 21:00
-
-
-
Антитела у рожденных от вакцинированных матерей детей хотят исследовать в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антитела у детей, рожденных от вакцинированных матерей, хотят исследовать в Алматы, но для этого необходимо согласие родителей. Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Спикер в ходе брифинга РСК сообщил, что в городе родились 11 детей от женщин, которые получили вакцину Pfizer. Никаких отклонений у младенцев не наблюдается.
«У нас планируется взятие крови на изучение количества антител у новорожденных, но для этого нужно согласие родителей… Мы можем взять кровь с пуповины, чтобы ребенок лишний раз не испытывал стресс при заборе крови. Поэтому, если родители разрешат, то у нас тоже есть методы, которые мы можем определить количество антител через кровь новорожденного», - сказал Нариман Табынбаев.
Он также отметил, что вакцина Pfizer для беременных используется во многих странах. Она прошла все клинические и экспериментальные этапы.
Глава УОЗ также заявил, что проводились исследования на то, как вакцина влияет на новорожденных детей после прививки матери.
«В Америке проводились исследования, в результате которых, среди родившихся детей никаких отклонений от нормы не было. Есть также обнадеживающий факт о том, что через кровь матери ребенку передается определенное количество антител. Это уже доказано. Вакцина благоприятно защищает не только маму, но и новорожденного», - отметил он.
По его словам, как долго эти антитела сохраняются у детей, до конца еще не изучено. Однако имеется сведения о том, что антитела держатся от 3 до 4 месяцев.
- Корпоративы в Алматы можно проводить: названы условия
- Около 5 тысяч новых дорожных знаков установили в Алматы
- Эстакаду на проспекте Абая открыли в Алматы
- Страны ЕАЭС вырабатывают общие подходы к обеспечению свободы движения трудящихся во время пандемий
- До 136 человек снизилось число болеющих COVID-19 в Атырауской области
- Американские офтальмологи обследуют детей в Туркестанской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана