Антисептик начали производить в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антисептическое средство начала производить североказахстанская компания «Радуга», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Генеральный директор ТОО «Радуга» Дмитрий Шарапаев рассказал, что идея производить антисептик появилась три дня назад. Буквально вчера, 17 марта, выпустили первую пробную партию.

«Протестировали сами. Завтра уже будет готова первая промышленная партия – одна тысяча литров. Сырье – спирт, перекись водорода и глицерин – казахстанского производства. Семь тонн спирта закупили в Степногорске. Сейчас проблема в получении сертификата. Нам все помогают, надеюсь, что в скором времени вопрос решится. Когда будет документ, антисептик поступит в торговые сети. Заявок у нас уже очень много», - рассказал Д.Шарапаев.

Фасовать будут в бутылки объемом 5 литров и 0,25 литров. Пятилитровка дезсредства североказахстанского производства будет стоить около 10 тысяч тенге, 0,25 – примерно одна тысяча тенге. Д.Шарапаев говорит, что стоимость, вероятнее всего, снизится. Сейчас им пришлось закупить сырье по высокой цене.

В месяц компания может производить 30 тонн антисептика. За неделю планируют выпустить 7-10 тонн. Компания уже производит антибактериальное мыло в жидком и твердом виде.

«Сделали первые диспенсеры. Хотим делать самой простой модификации, чтобы они были удобными и недорогими. Наши инженеры сделали, мы сами попробовали – нормально. Завод металлоконструкций у нас свой – думаю, за неделю освоим», - сказал Д.Шарапаев.