Антинаучные высказывания о КВИ американского остеопата распространяют в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета распространяют очередное фейковое сообщение от американского остеопата Кэрри Мадей. В нем сказано, что вакцины против COVID-19 способны заражать ВИЧ, содержат специальное устройство для слежения и ряд опасных веществ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Остеопат Кэрри Мадей стала известна своими антинаучными высказываниями о COVID-19, вакцинах и пандемии в целом. Ее утверждения не раз опровергали независимые фактчекеры. Специалисты канадского университета McGill назвали ее высказывания «настолько смехотворными, что сложно поверить в то, что у нее (Кэрри Мадей. – авт.) есть хоть какое-то научное образование».

Однако подобные оценки не мешают ей продолжать транслировать антинаучные идеи. Кэрри Мадей активно участвует в записи различных подкастов , в которых рассказывает о несуществующей третьей мировой войне, трансгуманизме и своей карьере.

Тезисы о том, что вакцины способны заражать ВИЧ и содержат следящие устройства, которые уже вводят жителям Африки, она озвучила в интервью изданию The New American 19 марта 2021 года и 4 апреля в подкасте One Radio Network .

Ни одна из этих идей не соответствует действительности.

Высказывание о вирусе иммунодефицита человека, содержащемся в вакцинах, основаны на сообщениях о том, что у ряда участников клинических испытаний австралийской вакцины тесты на ВИЧ дали ложноположительный результат. Дальнейшая проверка подтвердила , что результат был ложным, вируса ВИЧ в организмах добровольцев обнаружено не было. Тем не менее от дальнейшей разработки этой вакцины отказались . Препарат не был одобрен для массового применения.

Ни с одной другой вакциной подобного не происходило. Сообщения о препарате австралийского производства вовсе не означают , что все вакцины заражают людей ВИЧ.

Высказывания о некоем ID-коде, который вживляют людям под видом вакцины для того, чтобы присваивать им баллы и внедрять систему социального кредита, также ложные. Во-первых, настолько маленьких чипов, способных принимать, обрабатывать, хранить и передавать информацию, функционируя длительное время в организме человека без источников питания, еще не изобрели.

Во-вторых, система социального кредита сейчас внедряется в Китае и не требует внедрения чипов или иных устройств, которые было бы необходимо вживлять в организм.

В Казахстане подобную систему внедрять не планируют. Об этом официально заявляли в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

«Внедрение тотального контроля и системы социального кредита в РК не планируется. Сбор и хранение биометрической информации осуществляется для проведения идентификации персональных данных согласно законодательству РК. На сегодняшний день законодательством предусмотрена возможность сбора работниками ЦОН биометрических данных только по отпечаткам пальцев и исключительно по согласию гражданина», – сообщали ранее в ведомстве.

Слухи о том, что в вакцинах содержится вещество люциферин, или люцифераза, также уже опровергали . Люцифераза – это фермент, который позволяет некоторым насекомым и глубоководным рыбам светиться в темноте.

Люциферазу действительно используют в медицине и генной инженерии. Ее применяют для биолюминесцентного метода определения жизнеспособности клеток в лиофилизированной вакцине БЦЖ. Данных о том, что этот компонент содержится в вакцинах против COVID-19, нет.

Определять, привит ли человек, основываясь на наличии в его организме некоего тайного вещества, бессмысленно. Для того чтобы подтвердить факт получения вакцины, многие страны мира планируют или уже ввели цифровые документы , в которых будут отображаться полные данные о том, когда, где и какой препарат получил человек. В Казахстане также введен электронный паспорт вакцинации от COVID-19.

Таким образом, ни одно из утверждений остеопата Кэрри Мадей не подтверждается фактами. Все озвученные ею тезисы антинаучны и являются модификациями популярных конспирологических теорий.